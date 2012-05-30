  1. استانها
  2. کرمان
۱۰ خرداد ۱۳۹۱، ۱۴:۴۸

نیکزاد:

58 هزار واحد مسکونی در کرمان به بهره برداری می رسد

کرمان - خبرگزاری مهر: وزیر راه و شهرسازی با اشاره به آغاز عملیات ساخت 211 هزار واحد مسکونی شهری و روستایی در استان کرمان طی سالهای اخیرگفت: تا پایان سال جاری ساخت 58 هزار واحد مسکونی در استان کرمان به اتمام می رسد.

به گزارش خبرنگار مهر، علی نیکزاد ظهر چهارشنبه در ‌همایش روسای ارشد بانک مسکن در کرمان اظهار داشت: از مجموع 211 هزار واحد شهری و روستایی که عملیات ساخت آن دراستان کرمان آغاز شده، کار ساخت 94 هزار واحد روستایی به اتمام رسیده است.

وی با اشاره به ساخت 11 هزار واحد شهری در استان کرمان نیز افزود: طبق برنامه ریزی های انجام شده تا پایان سال جاری 58 هزار واحد و طی سال آینده نیز 47 هزار واحد مسکونی دیگر در استان کرمان به بهره برداری می رسد.

نیکزاد در ادامه، به آغاز عملیات اجرایی دو و نیم میلیون واحد مسکن شهری در کشور طی سالهای اخیر اشاره کرد و گفت: تاکنون 400 هزار واحد آن به اتمام رسیده و یک میلیون و 200 هزار واحد نیز امسال به اتمام می رسد.

وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه ساخت این واحدها نتیجه همکاری همه دست اندرکاران این حوزه به خصوص پرسنل بانک مسکن است که نقش بسزایی در پرداخت تسهیلات به متقاضیان این واحدها داشته اند.

وی افزود: رهبر معظم انقلاب اسلامی در آغاز سال جدید در مورد بحث مسکن و راه ها مطالبی را فرموده اند که ما شاکر آن هستیم زیرا معظم له بدون موضوع هیچ وقت مطلبی را عنوان نمی کنند.

نیکزاد ادامه داد: اگر می خواهیم خیمه ای را بنا کنیم اول باید عمود خیمه را بنا کرد و در بحث مسکن، مسکن مهر عمود خیمه است و در بحث مسکن مهر، عمود خیمه بانک مسکن است، زیرا در پرداخت تسهیلات نقش موثری دارد.

وزیر راه و شهرسازی همچنین با بیان اینکه ساخت این واحدها، ‌عزت را به سازندگان آورده است، بیان داشت: امروز در بسیاری از کشورها از جمله سوریه، عراق و ونزوئلا درخواست ساخت مسکن داریم که این خود بیانگر رشد فنی در ساختمان سازی است.

نیکزاد تصریح کرد: به منظور سرعت بخشیدن و رفع برخی از مشکلات، قرار است پنج میلیون تومان به سقف مسکن مهر اضافه شود.
 

