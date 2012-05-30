تخریب تپه 6 هزارساله در قم با اجرای طرح احداث بزرگراه

به گزارش خبرنگار مهر، آب انبار تاریخی "شادقلی خان" در کنار تپه باستانی "شادقلی خان" در محله چهار مردان شهر قم در مرکز بافت تاریخی این شهر، در خیابان عمار یاسر واقع شده است.

دوره های فرهنگی تپه باستانی شادقلی خان شامل هزاره چهارم قبل از میلاد، ساسانی، ایلخانی، صفوی و قاجاریه بوده و می توان گفت این آب انبار و بافت تاریخی محدوده آن روی یک تپه باستانی 6 هزار ساله قرار گرفته است.

از سال 86 تا کنون مدیریت شهری قم به منظور ایجاد طرح توسعه و گسترش راههای جاده ای و احداث فاز 4 بزرگراه عمار یاسر، بخشهای زیادی از این تپه تاریخی را از بین برده است.

تا پیش از گسترش وسیع تخریب ها در بافت تاریخی قم، تعداد زیادی بناهای تاریخی که عموما متعلق به دوره قاجاریه و پهلوی اول بودند در این محل وجود داشت که متاسفانه امروزه بخش اعظم آن بطور کامل منهدم شده است.

درباره تاریخچه این محوطه، استقرارهای پیش از تاریخی موجود در آن و موارد تاریخی دیگر که نشان دهنده آثار معماری و نوع زندگی مردم این منطقه بوده است کتابی منتشر شد و مطالعات محدودی انجام گرفت اما هیچ وقت به پایان نرسید.

این درحالی است که آثار تاریخی موجود در لایه های زیرین این تپه با اجرای عملیات عمرانی روی آن، کاملا مشهود است با این حال هم اکنون نیز طرح احداث بزرگراه ادامه دارد.

گزارش از فاطیما کریمی