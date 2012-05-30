ایران 11 استاندارد بین المللی را در دست تدوین دارد

به گزارش خبرنگار مهر، نظام الدین برزگری ظهر امروز چهارشنبه در نشست شورای استاندارد آذربایجان شرقی گفت: با وجود اعمال تحریم های گسترده علیه کشورمان، تدوین 12 استاندارد بین المللی توسط ایران به اتمام رسیده و هم اکنون 11 استاندارد بین المللی دیگر در دست تدوین است.

وی افزود: ایران همچنین میزبانی پنج دبیرخانه تدوین استاندارد جهانی را پذیرفته و هم اکنون این دبیرخانه ها به صورت فعال، اداره می شوند.

رئیس سازمان ملی استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران افزود: این سازمان در زمان حاضر با 36 کشور دیگر رابطه توسعه استانداردهای منطقه ای و جهانی دارد و تفاهم نامه هایی در این خصوص منعقد کرده است.

وی با اشاره به ضرورت استانداردسازی خدمات در کشورمان اضافه کرد: ارائه 14 هزار خدمت توسط دستگاه های مختلف اجرایی و اداری شناسایی شده که باید استانداردهای آن ها تدوین و اجرایی شود.

برزگری گفت: استانداردهای خدمات باید به عنوان نقشه راه برای ارائه خدمات تبدیل شود که سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی به دنبال تحقق این مهم است.

رئیس سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران در بخش دیگری از سخنان خود از اختصاص 600 میلیارد ریال برای اجرای دو طرح تجا و طاها در سال جاری خبر داد و گفت: آذربایجان شرقی باید به جهت اینکه استان تولید محور بوده و دارای موقعیت جغرافیایی منحصربفردی از حیث صادرات و واردات است از این میزان اعتبار، سهم قابل توجهی را به خود اختصاص دهد.

"تجا" عنوان طرح توسعه جامع استانداردسازی محصولات تولید داخل و خدمات و "طاها" عنوان طرح اجرای هماهنگ استاندارد است که سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران متولی آنهاست.