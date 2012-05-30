به گزارش خبرنگار مهر، مهدی ایران نژاد در جلسه کارگروه اشتغال شهرستان کرج که ظهر چهارشنبه در محل فرمانداری کرج برگزار شد، سال پیش رو را سالی حساس خواند و با اشاره به نامگذاری شعار سال 91 گفت: شاخص های حوزه عملکردی همه دستگاه ها، شعار امسال مبنی بر حمایت از کار و تولید و سرمایه ایرانی است و همه مسئولان باید اهتمام ویژه ای به این امر داشته باشند.
وی تصریح کرد: معیار ارزیابی مسئولان در حوزه عملکردشان، عمل و انجام وظیفه به نحوی مطلوب است.
ایران نژاد ادامه داد: متاسفانه روند کارهای اداری گاهی موجب می شود که درخواست های مردم به نتیجه نرسید و این وظیفه ما است که با حمایت از آنها به ویژه حمایت از متقاضیان وام های قرض الحسنه و تسهیلات خوداشتغالی، راه را هموار کنیم.
وی عدم حمایت خادمان مردم و مسئولان امر را موجب تشدید بیکاری و در نهایت از هم پاشیدگی خانواده ها برشمرد و افزود: این موضوع به افزایش جرم دامن می زند و عمده ترین شاخص های ناامنی در مقوله جرم شناسی موضوعات اقتصادی است.
فرماندار کرج با بیان اینکه مسئولان با حرکتی خدایی، انقلابی و اهل بیتی برای حل مشکلات مردم تلاش کنند، اظهار داشت: در غیر این صورت ناخودآگاه در صفوف مخالف نظام قرار می گیریم.
وی گفت: مسئولیت امروز ما بهترین فرصت برای خدمتگزاری برای تامین معیشت مردم است.
کرج – خبرگزاری مهر: فرماندار کرج گفت: عمده ترین شاخص های ناامنی در مقوله جرم شناسی، موضوعات اقتصادی است و وظیفه مسئولان پیشگیری از گسترش بیکاری است.
