آلبوم موسیقی "مشرق تبسم" منتشر شد

به گزارش خبرنگار مهر، آلبوم موسیقی "مشرق تبسم" آهنگ ترانهها و قطعاتی براساس موسیقی هندی و شعر ایرانی است. در این آلبوم که شش قطعه موسیقایی را در برمیگیرد، قطعاتی از موسیقی هندی با صدای ندیم علی خان و عمران خان (از نوادگان امیر خسرو دهلوی) شنیده میشود.
دو قطعه نخست از این آلبوم بر اساس شعری از امام خمینی با عنوان "من خواستار جام می از دست دلیرم" و مقام معظم رهبری با عنوان "سرخوش ز سبوی غم پنهانی خویشم" در راگمگه نوازنده جوهر علی خان با آواز ندیم علی خان شنیده میشود.
این آلبوم موسیقی با قطعهای براساس شعری از زکریای اخلاقی باعنوان "تیره شده آینه صبح درخشان بیتو" براساس موسیقی در شهنای ساخته استاد مرحوم بسم الله خان، قطعه ای براساس شعری از سیدحسن حسینی با عنوان "هلا روز و شب فانی چشم تو" در راگ پهروی ساخته استاد مرحو گوهر علیخان، قطعهای بر اساس شعری از بیدل دهلوی باعنوان "برای خاطرم غم آفریدند" ادامه پیدا میکند.
قطعه پایانی این آلبوم موسیقی براساس شعری از علیرضا قزوه با عنوان "دل شکسته رفتم رو به مشرق تبسم" در راگ ماروا اثر گوهر علی خان و با صدای عمران خان منتشر شده است.
لازم به ذکر است جوهر علیخان فرزند استاد مرحوم گوهرعلیخان با سابقه حدود 400 ساله موسیقی در خاندانشان از نوازندگان ممتاز ویولن و آهنگسازان مطرح هند است که در موسسه همکاریهای فرهنگی (آی سی سی آر) دولت هند عهدهدار مسئولیت موسیقی است و تاکنون در اجرا کنسرتهای بینالمللی کارهای موفقی از خود ارائه دادهاست. وی به همراه برادرانش نزاکت علیخان و ندیم علیخان و ... موسیقی خاندانی پدرشان گوهر علیخان را ادامه میدهد. انتخاب اشعار و نظارت بر این آلبوم به عهده علیرضا قزوه و مهندس مجید حمدی بوده است.
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