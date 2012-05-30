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۱۰ خرداد ۱۳۹۱، ۱۴:۱۹

در کرمانشاه برگزار شد:

همایش بررسی آمار عملکرد و رفع مشکلات موقوفات غرب کشور

همایش بررسی آمار عملکرد و رفع مشکلات موقوفات غرب کشور

کرمانشاه - خبرگزاری مهر: مدیر کل منابع طبیعی و آبخیز داری استان کرمانشاه در همایش بررسی آمار عملکرد و رفع مشکلات موقوفات غرب کشور گفت: صدور سند برای 25 تعهدنامه از اماکن متبرکه استان کرمانشاه انجام شده است.

 به گزارش خبرگزاری مهر، مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کرمانشاه در همایش بررسی آمار عملکرد و رفع مشکلات موقوفات غرب کشور، گفت: در راستای اجرای توافقنامه مشترک فی مابین سازمان اوقاف و امور خیریه کرمانشاه و اداره کل منابع طبیعی استان، اقدامات اجرایی و تصمیماتی اتخاذ شده است.

وی افزود:  در این راستا کلیه اماکن و بقاع متبرکه در سطح استان که در اراضی ملی واقع شده اند شناسایی و نقشه برداری شده اند.

سلیمانی اظهار داشت: تا کنون صدور سند برای 25 تعهدنامه از اماکن متبرکه از سوی اداره کل ثبت اسناد و املاک انجام شده است.

سلیمانی با تاکید براینکه با اولویت بندی و بر اساس ضوابط اقدام به تهیه نقشه های UTM شده است، گفت: اینگونه پلاکها در جهت قرار گرفتن در سامانه کاداستر خواهد بود.

وی افزود:در برنامه زمان بندی شده، توسط نمایندگان هردو دستگاه از پلاک های مورد اختلاف بازدید میدانی بعمل آمده  است.

وی خاطر نشان کرد: بر اساس تصمیمات اتخاذ شده در محل و در چار چوب دستورالعمل اجرایی توافقنامه، نسبت به نقشه برداری محدودیت های مورد نظر اقدام و نتایج در جداول زیر قید گردیده است.

مدیر کل منابع طبیعی و آبخیز داری استان کرمانشاه همچنین در جهت تسهیل و دستیابی هر چه آسانتر سازمان اوقاف و امور خیریه استان به اسناد تک برگی در مستثنیات پلاک هایی که شش دانگ آن وقف می باشد، گفت:این املاک در ادارات منابع طبیعی قبل از انعقاد تفاهم نامه فی مابین دو سازمان، باید اسناد اراضی  ملی آن را اخذ نموده باشند.

وی در خاتمه اظهار داشت: جهت هرگونه اقدام در این امور خداپسندانه طبق قانون آمادگی لازم را داریم.

کد مطلب 1615996

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