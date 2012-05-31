خط تولید اتومبیل فرمول یک/ باریکترین تلفن هوشمند دنیا

تصاویری از خط تولید یک ابرخودروی فرمول یک

به گزارش خبرگزاری مهر، تصاویر خط تولید یکی از ابرخودروهای فرمول یک که به نحوی ساخت و تولید خودروی جدید این کارخانه را به عنوان دومین تیم قدیمی فرمول یک نشان می‌دهد، در هفته ای که گذشت منتشر شد.

دربهای کارخانه خودروسازی مک لارن که از سال 1998 صرفا اتومبیلهای فرمول یک طراحی می کند به روی یک عکاس باز شد تا از فناوری این کارخانه تولید اتومبیل جدید MP4-12C عکس بگیرد. این ابرخودرو با قیمت 266 دلار به فروش می رسد. تصاویر گرفته شده از داخل کارخانه 62 میلیون دلاری که مک لارن امیدوار است بتواند بهترین ابرخودرو بازار را عرضه کند.

تصاویر نگاه مبهوت و مبهم سنجاقک آبی به لنز دوربین

سنجاقک کوچکی که در لبه یک برگ نشسته است با حالتی مبهوت و سرگشته به لنز دوربین عکاس نگاه می کند.

تصویر سنجاقک که به خوبی در این ظاهر طنز آلود خود ثبت شده درحالی که سر خود را می خاراند، تمرکز شدید به وضوح در چشمان درشت و گردش موج می زد.

این تصویر توسط لئونید لوماکو عکاس روسی 40 ساله ثبت شده و در هفته ای که گذشت منتشر شد. سنجاقک آبی روشن مبهوت عکاس شده و وی در همین میان تمام حرکات سنجاقک را به زیبایی ثبت کرده است.

تصاویر راکتی فناورانه با قابلیت ضبط اطلاعات

به کارگیری فناوری در ساخت یک راکت تنیس برای گردآوری و ضبط اطلاعات بازیکنان تنیس از جمله تمام حرکات و ضرباتی که آنها به توپ وارد می‌کند، حتی ستاره های تنیس را شگفت زده کرد.

درحالی که برخی از مردم تصور می کنند فناوری صرفا موجب تن پروری می شود و افرادی را تربیت می کند که تمام روز مقابل صفحات نمایش بزرگ و متنوعی نشسته اند، اما فناوری و کارکرد موثر آن در ورزش می تواند با ارائه اطلاعات درباره عملکرد ورزشی به پرورش ورزشکارانی بهتر کمک کند.

شکست ابرها در برابر هواپیماها

وقتی هواپیماها نزدیک به زمین و در محیطی مرطوب پرواز کنند بخار آب هوا در اثر امواج ضربه‌ای فشرده شده و ابرهای سفید و نقشهای موج مانند زیبایی برجای می گذارد.

این تصاویر از نقشهای زیبای موجهای هوایی که از انتهای هواپیما ایجاد می شود ممکن است نگران کننده باشد، به ویژه اینکه این نقشها به رنگ قرمز در آسمان مشخص شوند.

اما در حقیقت این تصاویر نشان دهنده مسیرهای بخار آب به طور دورانی است که به واسطه هوای سردی که از بالها بیرون می آیند، ایجاد شده است. درحالیکه تعداد هواپیماها در آسمان افزایش می یابد، این مسیرهای بخاری به یک منظره عادی تبدیل می شوند، اما توجه به تصاویر باورنکردنی از رد بخار آب در هوا خالی از لطف نیست.

اجاقی که با پیامک کار می‌کند

شرکتی انگلیسی با قدمت 80 ساله در ساخت اجاق گاز با وارد شدن به عصر دیجیتال مدل جدیدی از یک اجاق ارائه کرده که می‌توان با ارسال پیامک آن را کنترل کرد.

اجاق جدید شرکت انگلیسی " AGA cooker" در برگیرنده یک سیم کارت است که می تواند با دریافت پیامک فعال شود. این اجاق با عنوان " AGA iTotal Control " ( کنترل کامل) قرار است از روز جمعه 12 خرداد ماه با قیمت 10 هزار و 90 پوند به فروش گذاشته شود. این اجاق دارای سه مدل فر برای بریان کردن، پختن و آب پز کردن است که هر کدام از آنها از راه دور قابل کنترل است.

این شرکت پیشتر مدلی با عنوان " AGA Total Control " و قیمت کمتر عرضه کرده بود که نخستین اجاق گاز الکتریکی این شرکت بود اما مدل جدید توسعه یافته مدل قبلی محسوب می شود. مدلهای سنتی این اجاق گاز در هفته 40 لیتر گاز مصرف می کرد و در نتیجه عامل انتشار دی اکسید کربن در هوا بود که همواره برای این کارکرد ضد محیط زیستی خود مورد انتقاد بود.

کوچکترین آهوی جهان در معرض تهدید

مطالعات محققانی که روی زندگی کوچکترین آهوی جهان مطالعه می‌کنند، در این هفته نشان می دهد که زندگی این گونه از آهوها که جمعیت آنها رو به کاهش بوده توسط سگهای محلی در معرض تهدید قرار گرفته است.

حرکات کوچکترین آهوی جهان توسط یک گروه از محققانی که درباره علت کاهش جمعیت این گونه تحقیق می کردند، دنبال شده است. ادواردو سیلویا رودریگرز از دانشگاه فلوریدا با استفاده از دوربینهای تله ای زندگی این گونه از آهوها را در جنگهای شیلی مطالعه کرده است.

ماهیت گریزپا و زیستگاه متراکم کوچکترین آهوی جهان موجب شده که تخمین جمعیت این گونه دشوار شود. براساس اعلام "سیستم اطلاعات گونه های بین المللی" درحال حاضر بیش از 130 آهو در محیطهای محافظت شده زندگی می کنند که این تعداد دربرگیرنده مادران و آهوهای تازه متولد شده نیز می شود.

تولید باریکترین تلفن هوشمند جهان

یک شرکت سازنده دستگاه های الکترونیکی باریکترین تلفن هوشمند جهان را با 6.65 میلیمتر ضخامت تولید کرده که در مقام مقایسه، 2.7 میلیمتر از آی فن 4s باریک تر است.

این تلفن همراه هوشمند دارای ویژگیهای جالب توجهی است که در آن میان می توان به پردازشگر 1.5 گیگاهرتزی دو هسته ای، رام یک گیگابایتی و حافظه 16 گیگابایتی است. صفحه نمایش این تلفن همراه 4.3 اینچی بوده و مجهز به دوربین 8 مگاپیکسلی است که می تواند ویدیویی با کیفیت 1080p گرفته و دوربین دوم آن کیفیت 720p کیفیت دارد.

این تلفن هوشمند از سوی شرکت سازنده دستگاه های الکترونیکی اوپو ساخته شده و هنوز هیچ تاریخی برای عرضه آن در بازار ارائه نشده است. گفته می شود که ویژگیهای این تلفن همراه با ابعاد آن می تواند مورد توجه بسیاری قرار گیرد.