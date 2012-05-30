کاروان "زائران حضرت روح الله" نیشابور به مرقد امام اعزام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس اداره فرهنگ وارشاد اسلامی خراسان رضوی از اعزام کاروان "زائران حضرت روح الله" از نیشابور به مرقد حضرت امام خمینی (ره) خبر داد.

احمد قلندری عنوان داشت: برگزاری همایش خانواده آسمانی از منظر امام خمینی (ره)، برگزاری شب شعر در سوگ آفتاب نیز از برنامه هایی است که در این ایام برگزار می شود.

وی برگزاری مسابقه اینترنتی کتابخوانی از 15 کتاب در سایت کتابخوان حرفه ای کتابخانه های عمومی نیشابور، برگزاری مسابقه مکتوب کتابخوانی از کتابهای وصیت نامه سیاسی الهی امام (ره) و زندگی به سبک روح اله را از دیگر برنامه ها برشمرد.

واکسیناسیون دام‌های نیشابور علیه بیماری‌های واگیر ادامه دارد

رئیس شبکه دامپزشکی نیشابور گفت: طرح واکسیناسیون دام‌های سبک شهرستان علیه بیماری‌های واگیردار شاربن و آبله در اوایل اردیبهشت ماه آغاز شده و تا پایان تیرماه ادامه دارد.

علی سلیمانی افزود: شاربن یک بیماری خطرناک و مشترک بین انسان و دام است که با تلفات ناگهانی در دام‌ها بروز کرده و انسان را نیز به سه فرم پوستی، گوارشی و تنفسی مبتلا می‌سازد.‌

وی یادآور شد: این بیماری در نوع پوستی به نام سیاه زخم شناخته شده و در نوع گوارشی و تنفسی ممکن است منجر به مرگ انسان شود.

جشنواره تولیدات فرهنگی هنری بسیج نیشابور برگزار می‌شود

مدیر فرهنگی اجتماعی ناحیه مقاومت بسیج نیشابور گفت: جشنواره حمایت از تولیدات و محصولات فرهنگی و هنری بسیج، در راستای حمایت از تولیدات فرهنگی بسیجیان در شهرستان نیشابور برگزار می‌شود.

سرگرد پاسدار محمد نجفی افزود: این جشنواره در پنج بخش هنرهای تصویری، هنرهای تجسمی، هنرهای نمایشی، نشر و فضای مجازی برگزار می‌شود.

وی اظهار داشت: آثار ارسالی باید دارای شناسنامه و در قالب سی‌دی ویا دی‌وی‌دی حداکثر تا تاریخ 17 خردادماه سال جاری به فرهنگی اجتماعی ناحیه مقاومت بسیج نیشابور واقع در بلوار شهید فهمیده ارسال شوند.

وی اضافه کرد: آثار برگزیده و برتر به مرحله استانی و کشوری راه پیدا می‌کنند.

برگزاری مسابقه کتابخوانی "حجاب من" در دانشکده پزشکی نیشابور

سخنگوی دانشکده علوم پزشکی نیشابور از برگزاری مسابقه کتابخوانی "حجاب من" به صورت اینترنتی خبر داد.

غلامعلی عابدینی اظهارکرد: کتاب مذکور بین همکاران دانشکده توزیع شده است.

وی با اشاره به اینکه پرسش‌های مسابقه تا 15 خرداد روی سایت وبدا نیشابور قرار می‌گیرد، اظهار داشت: شرکت کنندگان در این مسابقه اینترنتی تا 25 خرداد وقت دارند پاسخ‌های خود را به سایت مزبور ارسال کنند.

وی اضافه کرد: تا پایان خرداد اسامی سه نفر از برندگان اعلام می‌شود.

وی همچنین گفت: دانشکده برای تهیه جوایز مسابقات میلاد با سعادت حضرت زهرا(س) در مهدیه نیشابور به مقدار دو میلیون ریال مشارکت کرد.