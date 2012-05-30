برنامه های دستگاه های البرز در مراسم ارتحال امام تشریح شد

به گزارش خبرنگارمهر، حسین کاشانی پور پیش از ظهر چهارشنبه در پنجمین جلسه بزرگداشت ارتحال امام راحل در سالن جلسات حوزه معاونت عمرانی استانداری و آغاز بیست وسومین سالگرد رحلت امام خمینی ضمن اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری و مشارکت کلیه دستگاه ها در تببین جایگاه امام (راحل) از ابعاد گوناگون ایمانی، اعتقادی ، ملی اظهارداشت: شناخت ویژگیها و شاخصه های امام خمینی (ره) با آگاهی از اندیشه های ایشان در کلیه امور راهگشا خواهد بود.

وی افزود: درحوزه فرهنگی نیز با تدوین برنامه هایی جامع، سعی برآن بوده تا از ظرفیتها وپتانسیل های کلیه دستگاه ها استفاده شود وبا به میدان آوردن دستگاه ها در حوزه فرهنگی شاهد نقش آفرینی استعدادها در هر حوزه باشیم.

کاشانی پور درادامه درباره برنامه های شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان البرز دربخش فضاسازی چهره شهر نیز گفت: هماهنگی های لازم با شهرداری و سایر سازمان های ذیربط پیرامون فضاسازی ها صورت گرفته ومقدمات لازم نیز برای برگزاری مراسم ارتحال امام تدارک دیده شده است.

همایش بزرگ سپاه پاسداران



رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان ضمن برشمردن برنامه های این مرکز در حوزه تعلیمی نیزگفت: در حوزه مسائل تعلیمی همایش های بزرگی از سوی سپاه درمسجد حضرت رسول (ص) ساعت 10 صبح روز امروز و در نوبت عصر نیز در سالن شهدا ساعت 17 این همایش برای برای خواهران برگزارخواهد شد.

برپایی محفل قرآنی یاد امام



حسین کاشانی پور گفت: محفل قرآنی" یاد امام" در مسجد حجت بن الحسن واقع در میدان مادر، روز 13 خرداد ماه همزمان با شب ارتحال امام و با حضور حاج عباس سلیمی و قاری بین الملل برپا خواهد شد.

وی افزود: این محفل به صورت مستقیم نیز از رادیو قرآن وسیمای قرآن پخش زنده وبین المللی می شود.

بررسی کتاب "عصر امام خمینی" وارتباط آن با " امام علی"



رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان البرز در ادامه از برگزاری برنامه ای در روز 14 خرداد ماه خبرداد و گفت: برنامه ای دراین روز با حضور میراحمد حاجعلی نویسنده کتاب " عصر امام خمینی" در حسینیه انصار الامام برگزار خواهد شد و مباحثی درخصوص ویژگی های امام خمینی (ره) وارتباط آن با امام علی (ع)همزمان با شب میلاد این امام بزرگ مطرح خواهد شد.

همایشی ویژه مدیران استان البرز



کاشانی پور عنوان کرد: همایشی نیز ویژه کارگزاران و مدیران استان البرز در 17 خرداد ماه با حضور استاد رحیم پوراسدی برگزار خواهد شد و این برنامه نیز با پخش تلویزیونی همراه بود.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان البرز در ادامه این جلسه برگزاری مسابقه پاورپوینت تحت عنوان" وصیت نامه امام "، فعال سازی بقاع متبرکه،پخش کلیپ های تصویری ازتلویزیون های شهری، توزیع ویژه نامه امام دربین زائران،برگزاری برنامه های متعدد از سوی کانون پرورش فکری کودکان و کانون رشد با عنوان" کوچ خورشید"، مسابقه های متعدد، نقاشی و همچنین برنامه های مختلفی در آموزش و پرورش ناحیه یک وسه کرج را از دیگر برنامه های بیست وسومین مراسم ارتحال امام خمینی ذکر کرد.

کاشانی پورافزود: ارسال سخنان قصار امام خمینی(ره) از طریق پیامک، برگزاری برنامه هایی در مجامع صنفی، پرداختن به موضوع امام در پبش خطبه های این هفته نماز جمعه کرج، از جمله بخش های دیگر برنامه ها دراستان البرز است.

وی درخصوص دیگر برنامه های پیش رو نیز گفت: روز پنجشنبه در شهرستان آسارا ساعت هفت و 30 دقیقه صبح برنامه ویژه ای در کنار گلزار شهدا برگزار خواهد شد ، همچنین برپایی کنگره ها و کرسی های آزاد اندیشی دردانشگاه آزاد اسلامی، چاپ پوستراستانی از مسابقات فرهنگی نیز برپا خواهد شد.

وی در ادامه ضمن اشاره به برنامه های این روزدر شهرستان هاعنوان کرد: در شهرستان های طالقان، نظرآباد، هشتگرد و.. نیزدو هزار و 700 بنر، 5 هزار سی دی ، سه هزار پوستر در ادارات و دستگاه ها توزیع شده است.

کاشانی پور در پایان برپایی شبهای شعر، مسابقه های پیامکی و سلسله همایش های بررسی اندیشه های امام را ازبرنامه های اداره کل فرهنگ وارشاد اسلامی ذکر کرد.