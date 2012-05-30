چهارشنبه آخرین مهلت ثبت نام از معتکفان البرزی

احمد غلامحسینی در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص آخرین مهلت ثبت نام اعتکاف در استان البرز، اظهار داشت: چهارشنبه دهم خرداد ماه سال جاری آخرین مهلت ثبت نام هشتمین اعتکاف بزرگ جوانان انقلابی در استان البرز است که آغاز ثبت نام ها از ابتدا ماه سال جاری شروع شده بود.



وی با اشاره به اینکه افراد واجد شرایط در این اعتکاف سنین 16 تا 35 سال هستند، اضافه کرد: آخرین مهلت زمان ثبت نام 16 تا 18 امروزه است که علاقمندان می توانند به آدرس کرج، بلوار امام زاده حسن(ع)، خیابان شهید نصرتی، جنب حوزه علمیه امام صادق (ع)، موسسه نورمعرفت مراجعه کنند.



هزینه اعتکاف 140 هزار ریال است



مسئول ستاد برگزاری هشتمین اعتکاف بزرگ جوانان انقلابی استان البرز با بیان اینکه هزینه اعتکاف 140 هزار ریال است، اضافه کرد: افراد علاقمند می توانند تنها با یک قطعه عکس اقدام به ثبت نام کنند.



غلامحسینی ادامه داد: به طور میانگین در مراسم اعتکاف در هر سال بین 2 تا سه هزار نفر ثبت نام می کنند.



95 درصد معتکفان جوانان و نوجوانان هستند



مسئول ستاد برگزاری هشتمین اعتکاف بزرگ جوانان انقلابی استان البرز گفت: یکی از نکات قابل توجه این اعتکاف ها این است که 95 درصد معتکفان جوانان و نوجوانان هستند.