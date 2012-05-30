مجتمع فرهنگی نور ظرفیت پذیرش روزانه 12 هزار نفر را در قم دارد

حسن محمدی تبار در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به برنامههای فرهنگی مجتمع نور بیان کرد: با توجه به اینکه این مجتمع در منطقه محروم شهر قم واقع شده است سعی شده تا برنامههای فرهنگی متناسب با نیازهای این منطقه تدوین شود.
وی به برنامههای ورزشی این مجتمع اشاره کرد و ابراز داشت: برنامههای ورزشی و تربیت بدنی در راستای غنی سازی اوقات فراغت و همچنین آموزش مهارتهای ورزشی و سلامت جسمی برگزار میشود.
مدیر عامل مجتمع فرهنگی نور به بخش استخر و رشته ورزشی شنا در این مجتمع و استقبال عمومی از آن اشاره داشت و گفت: سعی شده تا با هزینه کم، اقشار کم درآمد این منطقه نیز بتوانند از این تفریح سالم استفاده کنند و از طرفی دیگر برگزاری کلاسهای آموزشی شنا موجب شناسایی استعدادهای خوبی در این منطقه شده که در ردههای مختلف سنی نیز تاکنون رتبههای خوبی را در این رشته ورزشی کسب کردهاند.
وی برگزاری کلاسهای ورزشی ژیمناستیک، تکواندو، کاراته و آمادگی جسمانی را در بخش بانوان و کلاسهای تکواندو، ووشو، ژیمناستیک و کنگ فو را در بخش آقایان از جمله کلاسهای ورزشی نام برد که در این مجتمع برگزار میشود.
وی به بخش کتابخانه این مجتمع اشاره کرد و بیان داشت: کتابخانه این مجتمع با پذیرش ۸۳۰ نفر در بخش خواهران و برادران در حال فعالیت است.
محمدی تبار به برگزاری دورههای آموزش خانواده اشاره و با بیان اینکه چنین دورههایی یک از نیازهای ضروری این منطقه است گفت: در سال گذشته پنج دوره آموزش خانواده با استفاده از اساتید برجسته این بخش برای خانوادهها برگزار شد و تلاش شده است تا با همکاری و استفاه از ظرفیتهای مساجد و حسنیهها چنین کلاسهایی نیز در این مراکز برگزار شود.
وی نقش خانواده در تربیت فرزندان را بسیار مهم و حساس برشمرد و ابراز کرد: خانواده جامعه کوچکی است که فرزندان ابتدا در آن رشد میکنند و باید در این زمینه با آموزشهای لازم به خانوادهها زمینه رشد و تربیت مناسب را برای فرزندان فراهم کرد.
مدیرعامل مجتمع فرهنگی نور از فعالیت مرکز تخصصی تربیت کودکان در این مجتمع اشاره داشت و عنوان کرد: این مرکز با هدف تربیت دینی کودکان و الگو سازی در این زمینه فعالیت میکند که در سال گذشته توانسته۲۵۰ کودک را با مفاهیم قرآنی و آموزههای دینی آشنا کند.
وی همچنین به فعالیت بخش زائر سرای مجتمع نور اشاره کرد و گفت: زائر سرای مجتمع فرهنگی نور میتواند روزانه ۲۵۶ نفر را پذیرش کند و در سال گذشته نیز پذیرای اردوهای دانش آموزی و دانشجویی بوده است که جهت استفاده از فضای معنوی و فرهنگی قم به این استان سفر کردهاند.
محمدی تبار در ادامه به تبیین فضای فرهنگی منطقه نیروگاه که از مناطق محروم قم است پرداخت و بیان داشت: مجتمع فرهنگی نور میتواند روزانه بیش از ۱۲ نفر را جهت بهرهمندی از برنامههای فرهنگی پذیرش کند که در حال حاضر تنها ۵ نفر از این ظرفیتها استفاده میکنند.
وی با اشاره به نیازمندی این مجتمع به بازسازی در برخی از بخشها عنوان کرد: مجتمع فرهنگی نور نزدیک به ۱۵ سال است که افتتاح شده و قطعا برای بهرهمندی از ظرفیتهای نیازمندی بازسازی در برخی از بخشها است.
تامین بودجه های فرهنگی و عمرانی
وی تامین بودجه لازم فرهنگی و عمرانی برای این مجتمع و همچنین فرهنگ سازی برای مردم این منطقه جهت بهرهمندی از برنامههای و فضاهای فرهنگی را مورد اشاره قرار داد و ابراز کرد: چنانچه این دو مرحله بتوانند به خوبی انجام شود مردم نیز اقبال بیشتری جهت حضور و بهرهمندی از برنامههای و فضایهای فرهنگی خواهند داشت.
مدیرعامل مجتمع فرهنگی نور ادامه داد: طی ۲ سال گذشته بودجه فرهنگی که به این مجتمع اختصاص داده شده است بسیار ناچیز بوده در حالیکه با توجه به شرایط خاص منطقه محروم نیروگاه باید توجه بیشتری به مراکز فرهنگی که در این منطقه فعالیت میکنند صورت گیرد.
