  1. اقتصاد
۱۰ خرداد ۱۳۹۱، ۱۴:۳۹

پاک‌بین اعلام کرد:

تفاهم بخش تعاونی و خصوصی برای دریافت ارز دولتی

تفاهم بخش تعاونی و خصوصی برای دریافت ارز دولتی

دبیرکل اتاق تعاون ایران از تفاهم بخش تعاونی و خصوصی برای فراهم شدن امکان استفاده تعاونی‌ها از ارز دولتی خبر داد و گفت: این تفاهم‌نامه در هفته آینده از سوی وزیر صنعت، اعلام می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، داریوش پاک بین امروز در نشست کارگروه حمایت از تولید ملی، کار و سرمایه ایرانی که با حضور مدیران بخش تعاون و اتحادیه های مختلف کشور برگزار شد، گفت: طبق تفاهم صورت گرفته با وزارت صنعت، معدن و تجارت؛ بزودی شرایط استفاده تعاونی ها از ارز دولتی فراهم خواهد شد.

دبیرکل اتاق تعاون ایران، با بیان اینکه تاکنون استفاده از ارز دولتی برای انجام امور اقتصادی و تجاری برای بخش خصوصی فراهم بوده است، اظهار داشت: با مساعدت وزیر صنعت، معدن و تجارت، این امکان برای استفاده تعاونی ها نیز فراهم شده است و در هفته آینده جزئیات تفاهم نامه آن از سوی وزیر صنعت اعلام می شود.

پاک بین همچنین به انجام اقدامات لازم برای تفکیک حساب های بخش تعاون از خصوصی اشاره کرد و افزود: استفاده حداکثری از ظرفیت های تولید ملی به کاهش فقر و بیکاری؛ همچنین ارتقاء بهره وری نیروی کار منجر می شود.

وی با اشاره به نامگذاری سال های مختلف به اصلاح الگوی مصرف، جهاد اقتصادی و تولید ملی، گفت: مفهوم تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی دارای مولفه هایی است که با درک و فهم صحیح در حوزه اقتصادی و استفاده بهتر از ظرفیت های کشور؛ می توان در راستای تحقق شعار امسال گام برداشت.

این مقام مسئول در بخش تعاون، تصریح کرد: واردات کالاهای خارجی یکی از عوامل وابستگی کشور در بخش های مختلف اقتصادی است و قطع آن نخستین گام در جهت استقلال و پایان دادن به تمام وابستگی ها خواهد بود.

دبیرکل اتاق تعاون با اشاره به اجرای قانون هدفمندی یارانه ها، اظهار داشت: با توجه به اجرای این قانون تولیدات داخلی به ویژه در حوزه کشاورزی و صنعت بیش از پیش نیازمند حمایت دولت است تا از طریق بتوان تحولات مهمی را در عرصه تولید رقم زد.

کد خبر 1616019

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها