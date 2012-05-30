تفاهم بخش تعاونی و خصوصی برای دریافت ارز دولتی

به گزارش خبرنگار مهر، داریوش پاک بین امروز در نشست کارگروه حمایت از تولید ملی، کار و سرمایه ایرانی که با حضور مدیران بخش تعاون و اتحادیه های مختلف کشور برگزار شد، گفت: طبق تفاهم صورت گرفته با وزارت صنعت، معدن و تجارت؛ بزودی شرایط استفاده تعاونی ها از ارز دولتی فراهم خواهد شد.

دبیرکل اتاق تعاون ایران، با بیان اینکه تاکنون استفاده از ارز دولتی برای انجام امور اقتصادی و تجاری برای بخش خصوصی فراهم بوده است، اظهار داشت: با مساعدت وزیر صنعت، معدن و تجارت، این امکان برای استفاده تعاونی ها نیز فراهم شده است و در هفته آینده جزئیات تفاهم نامه آن از سوی وزیر صنعت اعلام می شود.

پاک بین همچنین به انجام اقدامات لازم برای تفکیک حساب های بخش تعاون از خصوصی اشاره کرد و افزود: استفاده حداکثری از ظرفیت های تولید ملی به کاهش فقر و بیکاری؛ همچنین ارتقاء بهره وری نیروی کار منجر می شود.

وی با اشاره به نامگذاری سال های مختلف به اصلاح الگوی مصرف، جهاد اقتصادی و تولید ملی، گفت: مفهوم تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی دارای مولفه هایی است که با درک و فهم صحیح در حوزه اقتصادی و استفاده بهتر از ظرفیت های کشور؛ می توان در راستای تحقق شعار امسال گام برداشت.

این مقام مسئول در بخش تعاون، تصریح کرد: واردات کالاهای خارجی یکی از عوامل وابستگی کشور در بخش های مختلف اقتصادی است و قطع آن نخستین گام در جهت استقلال و پایان دادن به تمام وابستگی ها خواهد بود.

دبیرکل اتاق تعاون با اشاره به اجرای قانون هدفمندی یارانه ها، اظهار داشت: با توجه به اجرای این قانون تولیدات داخلی به ویژه در حوزه کشاورزی و صنعت بیش از پیش نیازمند حمایت دولت است تا از طریق بتوان تحولات مهمی را در عرصه تولید رقم زد.