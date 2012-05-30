معادن غنی سنگ خراسان جنوبی بهره برداری شود

به گزارش خبرنگار مهر، قهرمان رشید ظهر چهارشنبه در جلسه هم اندیشی نظام آموزشی مهارت و فناوری خراسان جنوبی با اشاره به اینکه معادن غنی سنگ های ساختمانی و تزئینی در شهرستانهای نهبندان و بشرویه وجود دارد، اظهارداشت: تنوع معادن در استان بسیار زیاد بوده و باید مورد بهره برداری نیروی انسانی متخصص استان قرار گیرد.

وی با اشاربه اینکه این استان یک هزار و 380 میلیون دلار مبادلات مرزی در میل 78 طی سال گذشته داشته است، افزود: این استان به دلیل دارا بودن چهار بازارچه مرزی و همجواری با افغانستان ظریفت بالایی در توسعه اقتصادی دارد.

رشید با بیان اینکه کشور افغانستان نیز دارای معادن غنی سنگ های ساختمانی است، تصریح کرد: با پذیرش دانشجو از این کشور می توان زمینه آموزش های کاربردی در استان را فراهم کرد.

وی با اشاره به اینکه استان مجوز پذیرش دانشجوی افغانی را اخذ کرده است، افزود: این ظرفیت می تواند منجر به استفاده استان از معادن سنگ افغانستان شده و مبادلات تجاری در این زمینه افزایش یابد.

رشید آموزش در حوزه علم و کاربردی را از موضوعات اساسی و حیاتی کشور دانست و عنوان کرد: این استان علیرغم محدودیت ها و مشکلات دارای توانمندی ها و قابلیت های بسیار بالایی بوده که این مهم باید در حوزه علمی و کاربردی مورد استفاده قرار گیرد.

استاندار خراسان جنوبی زرشک، زعفران و عناب در خراسان جنوبی را از جمله محصولات استراتژیک استان عنوان کرد و یادآور شد: به منظور افزایش توسعه اقتصادی استان باید تولید این محصولات با علم و فناوری تلفیق شود.

نسبت دانشجو به شهروند خراسانی یک به 12 است

معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری خراسان جنوبی نیز در این جلسه با اشاره به اینکه این استان از دانشگاهی ترین استانهای کشور است، افزود: نسبت دانشجو به شهروند در استان یک به 12 و در شهر بیرجند یک به شش ثبت شده است.

محمدرضا گلرو با بیان اینکه بحث مهارت حلقه مفقوده توسعه اشتغال و توسعه اقتصادی است، اظهارداشت: بحث تبدیل نیروی کارجو به نیروی کار ماهر از مهمترین اقدامات در دست اقدام مسئولان اجرایی است.

معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری خراسان جنوبی با اشاره به اینکه دانشگاه علم و کاربردی در استان یک ضرورت به شمار می رود، تصریح کرد: هم اکنون ظرفیت این دانشگاه در استان به طور کامل مورد بهره برداری قرار نمی گیرد که این فرهنگ سازی باید از سوی دستگاه های مختلف انجام شود.