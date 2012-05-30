به گزارش خبرگزاری مهر، دادوش هاشمی امروز در همایش ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر استان کرمانشاه در تالار بعثت کرمانشاه اظهار کرد: امر به معروف و نهی از منکر یکی از دستورات اساسی دین مبین اسلام است که باید شیوه‌های پیاده‌شدن آن در جامعه به متولیان امر آموزش داده شود تا شاهد تاثیرگذاری آن باشیم.



وی ادامه داد: زندگی انسان تنها در این دنیا خلاصه نمی‌شود و هدف اصلی خلقت بشریت در جهان باقی تحقق خواهد یافت.



استاندار کرمانشاه خطاب به فرمانداران شهرستان‌های استان کرمانشاه گفت: ستادهای احیای امر به معروف و نهی از منکر باید در شهرستان‌ها رونق بگیرد و در راستای اجرای این فریضه الهی تمام تلاش به کار گرفته شود.



هاشمی در ادامه به نقش سیستم آموزش و پرورش در اجرای بهتر امر به معروف اشاره کرد و گفت: معلمان و آموزگاران با آموزش اصولی و صحیح می‌توانند بیشترین اثربخشی را در این زمینه داشته باشند.



گفتنی است، در این همایش فرمانده سپاه نبی‌اکرم (ص)‌، جانشین فرمانده سپاه نبی‌اکرم (ص)، فرمانداران‌، روحانیان، مسئول امور استان‌ها و نظارت و پیگیری ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر حضور داشتند.

