  1. استانها
  2. کرمانشاه
۱۰ خرداد ۱۳۹۱، ۱۵:۱۹

هاشمی:

آموزش در اجرای فریضه امر به معروف نقش ویژه‌ای دارد

آموزش در اجرای فریضه امر به معروف نقش ویژه‌ای دارد

کرمانشاه - خبرگزاری مهر: استاندار کرمانشاه گفت: امر به معروف و نهی از منکر یکی از دستورات اساسی دین مبین اسلام است که باید شیوه‌های پیاده‌شدن آن در جامعه به متولیان امر آموزش داده شود تا شاهد تاثیرگذاری آن باشیم.

به گزارش خبرگزاری مهر، دادوش هاشمی امروز در همایش ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر استان کرمانشاه در تالار بعثت کرمانشاه اظهار کرد: امر به معروف و نهی از منکر یکی از دستورات اساسی دین مبین اسلام است که باید شیوه‌های پیاده‌شدن آن در جامعه به متولیان امر آموزش داده شود تا شاهد تاثیرگذاری آن باشیم.

وی ادامه داد: زندگی انسان تنها در این دنیا خلاصه نمی‌شود و هدف اصلی خلقت بشریت در جهان باقی تحقق خواهد یافت.

استاندار کرمانشاه خطاب به فرمانداران شهرستان‌های استان کرمانشاه گفت: ستادهای احیای امر به معروف و نهی از منکر باید در شهرستان‌ها رونق بگیرد و در راستای اجرای این فریضه الهی تمام تلاش به کار گرفته شود.

هاشمی در ادامه به نقش سیستم آموزش و پرورش در اجرای بهتر امر به معروف اشاره کرد و گفت: معلمان و آموزگاران با آموزش اصولی و صحیح می‌توانند بیشترین اثربخشی را در این زمینه داشته باشند.

گفتنی است، در این همایش فرمانده سپاه نبی‌اکرم (ص)‌، جانشین فرمانده سپاه نبی‌اکرم (ص)، فرمانداران‌، روحانیان، مسئول امور استان‌ها و نظارت و پیگیری ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر حضور داشتند.

کد خبر 1616026

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها