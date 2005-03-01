از نظرات كارشناسان در راه اندازي "استوديو" استفاده خواهيم كرد

نريمان شاداب، مديرعامل" سينما شهر" و مدير پروژه استوديوي بين المللي هشتگرد در گفت وگو با خبرنگار سينمايي "مهر" در مورد نحوه برگزاري سه روز اين همايش و استقبال اهالي سينما و معرفي پروژه گفت: استقبال خيلي خوبي صورت گرفت. همانطوريكه مي دانيد، شايد به وجود آمدن چنين طرح عظيمي براي سينماي ايران تقريبا درحد يك رويا بود. هنوز هم با طراحي اوليه، اين مجموعه نزد اهالي سينما به صورت خيال و رويا تلقي مي شود و تحقق آن را دور از دسترس مي دانند. اهالي سينما مالكين اصلي اين پروژه محسوب مي شوند و بايد همدلي و مشاركت در ساخت اين پروژه داشته باشند و بدانند كه بدون حضور و مشاركت آنها عملي شدن اين رويا واقعا سخت و غير ممكن است. اعتقاد دارم هرقدر كه اين پروژه و استوديو عظيم باشد، بازهم براي سينماي ايران كوچك است. ما بايد با هم وفاق داشته باشيم و اين نياز شديد بخش زيرساختاري توليد فيلم هاي سينمايي را با ايجاد استوديوي هشتگرد پاسخگو باشيم.

وي در مورد گله بعضي از اهالي سينما كه سابقه طولاني در عرصه ساخت و ساز پروژه هاي فرهنگي دارند در مورد ضرورت همياري و كمك نخواستن از آنها در راه اندازي اين پروژه گفت: البته اين طرح تازه الان موقع كمك نخواستن از آنها در راه اندازي اين پروژه گفت: البته اين طرح تازه الان موقع كمك و همياري رساندن به آن است. هنوز كارعملي صورت نگرفته است. فقط مطالعات و تحقيقات انجام شده است. شما وقتي در يك پروژه مطالعاتي حركت مي كنيد، از تمام امكانات و داشته ها نمي توانيد استفاده كنيد، چون فرصت و تمركز آن را نداريد.

وي افزود: ما از دوستاني كه اشاره كرديد، به عنوان فهيم ترين آدمهاي سينماي ايران در اين پروژه به عنوان بازوهاي عقلاني و مشاور استفاده خواهيم كرد.

وي در عين حال تصريح كرد: فكر مي كنم تا حدي گله دوستان به حق و منطقي باشد.

نريمان شاداب در مورد برگزاري جلسه معرفي طرح به عنوان فرصت سرمايه گذاري داخلي و خارجي به موسسات و سرمايه گذاران بانكي و ساير بنگاههاي اقتصادي در روز گذشته و نتايج آن گفت: در اين جلسه سرمايه گذاران مختلفي حضور داشتند كه درحقيقت فاينانس و بيزنس پلانمان را ارائه كرديم و بحث و گفتگوهاي متعددي انجام شد.

وي افزود: همانطوركه مي دانيد دربخش سرمايه گذاري، نتيجه با برگزاري يك جلسه روشن نخواهد شد. نياز به نشست هاي ويژه جداگانه تخصصي است و براي انجام آن هماهنگي شده است و درطول هفته هاي بعدي برگزار و نتيجه نهايي به دست خواهد آمد.

وي در باره اين مساله كه با راه اندازي اين استوديو مي توانيم به توليدات مشترك با كشورهاي خارجي و بازده اقتصادي مطلوب خوش بين باشيم، گفت: مسلما استوديوي به اين عظمت، ضمن تقويت زيرساخت هاي توليد، كه نياز اصلي سينماي ما است، مي تواند بسترسازي مناسبي باشد براي جذب كشورهايي كه درآنجا هزينه توليد فيلم گران است و با توجه به هزينه توليد ارزان تر در ايران مي توانند كارسفارش دهند و منهاي ورود ارز به مجموعه اين استوديو و تقويت آن ورود اطلاعات روز سينماي جهان و دانش وابسته به آن در رشد سينماي ما موثر خواهد بود.

نريمان شاداب در مورد معيارهاي اخلاقي و اعتقادي موجود در جامعه و ورود گروههاي خارجي به ايران براي استفاده از امكانات اين استوديو و تداخل اين مساله گفت: ما صاحب كشوري هستيم كه وقتي اسمش به ميان مي آيد، بلافاصله با فرهنگ و خرد مترادف و هم معني مي شود. پس اعتبار ما بودن در يك كشور فرهنگي است اما اين كه فكر كنيم هرج و مرج و بي بندباري با ورود اين گروهها به كشورمان داخل خواهد شد، فكر اشتباهي است.

چون خود اين كشورها هم هرج و مرج و بي بندوباري را قبول ندارند و اصلا در كشورهايشان اجازه اين اعمال را درمحيطهاي سينمايي نمي دهند. ما كشوري هستيم كه داراي اعتقادات خاص فرهنگي هستيم و براي رسيدن به اين اعتقادها شهداي بسياري داده ايم و مسلمان به خاطر حفظ اين آرمانها، اعتقادتمان را با پول ومسائل ديگرعوض نخواهيم كرد. سينما ژانرهاي مختلف و گوناگوني دارد، ما ژانرهاي مورد علاقه و تاييدمان را براي ساخت انتخاب خواهيم كرد. وي درمورد تاثير ساخت اين استوديو دركاهش هزينه هاي توليد فيلم گفت: با ساخت اين استوديوها، تمركز توليد كمك مي كند به كم شدن هزينه ها و اين امر باعث ارتقاي سطح توليد را باعث خواهد شد.

وي افزود: الان دردنيا نمي توانيم منكر تكنولوژي درصنعت سينما باشيم. وقتي اين تكنولوژي باشد، به طورمثال اگر ما به فيلم معناگرا فكر كرديم. ازعالم معنا به واقعيت مي توانيم با استيصال حركت كنيم. به نظرم آن موقع است. به خيلي از اهدافمان در مورد سينما دست پيدا خواهيم كرد.