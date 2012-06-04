دغدغه نگارش رمان حضرت علی (ع) باعث شد همه کارها را زمین بگذارم

تورج زاهدی در گفتگو با خبرنگار مهر از پایان تالیف رمان «تصرف» خبر داد و گفت: داستان تصرف در میان رمان‌های ایرانی داستانی تازه است و به عبارت دیگر کمتر به آن توجه شده است. این رمان به نوعی به موضوع تسخیر روح انسان توسط شیطان می‌پردازد و این اتفاق در این رمان برای انسانی مومن و از قضا معتقد رخ می‌دهد.

به گفته زاهدی این رمان در حال حاضر موفق به کسب مجوز نشر شده است و از سوی موسسه کتاب نیستان آخرین مراحل انتشار و آماده سازی را طی می‌کند و به زودی روانه بازار کتاب می‌شود.

وی در ادامه درباره تازه‌ترین رمان خود نیز گفت: من در حال تالیف رمانی با عنوان «هزار دشمن» بودم که سوژه رمان تازه‌ای به موضوع زندگی حضرت علی (ع) ذهن مرا به خود مشغول کرد؛ تا جایی که این رمان را به طور کلی به کناری گذاشتم و مشغول پژوهش در زندگانی حضرت علی (ع) شدم.

وی افزود: من به عنوان یک شیعه حضرت علی (ع) همواره با این سئوال روبرو بوده‌ام که چرا با وجود واقعه عجیب و در عین حال وسیعی به نام غدیر که گفته شده چندین هزار نفر آن را کتابت کردند و پیامبر با سه روز توقف در این منطقه زمانی را فراهم آورد که همه مردم با جانشین وی بیعت کنند و حتی خلفای راشدین نیز این کار را کردند، باز هم پس از رحلت ایشان این موضوع به فراموشی سپرد شد؟

زاهدی با بیان اینکه در رمان جدید خود به دنبال گره‌گشایی از این واقعه است، افزود: من در یک سال گذشته پژوهش‌های زیادی را در این زمینه خوانده‌ام و در بخش وسیعی از این ماجرا نیز تلاش کردم تا گفتارها و روایات اهل سنت را نیز به اندازه کافی بخوانم و مورد استناد قرار دهم.

وی افزود: رمان من، سیری تاریخی از پایان زندگی پیامبر (ص) و ماجرای سقیفه تا ایام خانه‌نشینی حضرت علی (ع) و مظلومیت او را در بر خواهد گرفت.

به گفته زاهدی این رمان مراحل پایانی تحقیق را در سپری می‌کند و نگارش آن به زودی آغاز می‌شود.