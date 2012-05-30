توزیع گسترده سوخت "یورو 4" از اواخر خرداد/ کیفیت سنجی هوای شهرها

سید امیر فاتح وحدتی در گفتگو با خبرنگار مهر در رابطه با روند اجرای طرح جامع آلودگی هوا در کلانشهرهای کشور اظهار داشت: بر اساس مصوبه شورای عالی حفاظت محیط زیست تمامی خودروهای تولید داخل باید با استاندارد آلایندگی یورو 4 و خودروهای وارداتی با استاندارد یورو 5 و موتورسیکت‌ها نیز از اول مهرماه با استاندارد یورو 3 تولید شوند.

وی با بیان اینکه در این راستا طبق برنامه جامع کاهش آلودگی هوای کلانشهرها وزارت صنایع موظف شده است که استاندارد یورو 4 را برای همه خودروهای داخلی اجرا کند، تصریح کرد: حداکثر تا پایان آذرماه سال جاری باید همه خودروها بر اساس استاندارد یورو 4 وارد بازار شوند.

رئیس مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم سازمان محیط زیست کشور همچنین در مورد عرضه سوخت استاندارد نیز گفت: وزارت نفت نیز طبق همان برنامه مکلف شده است سوخت استاندارد یورو 4 را از ابتدای سال توزیع کنند که در این راستا مقداری سوخت قبل از سال در هفته هوای پاک سال گذشته توزیع شد.

وحدتی با بیان اینکه در حال حاضر مقدار کمی سوخت استاندارد "یورو 4" در کشور در برخی پمپ بنزین ها در حال توزیع است، تصریح کرد: به صورت گسترده از پایان خرداد ماه به تدریج سوخت استاندارد در کل کشور توزیع خواهد شد.

وی یادآور شد: برنامه ریزی شده است که میزان توزیع سوخت استاندارد "یورو4" تا پایان خرداد به حدود 20 میلیون لیتر در کل کشور خواهد رسید.

رئیس مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم سازمان محیط زیست کشور ادامه داد: همچنین تا پایان سالجاری میزان توزیع سوخت استاندارد به حدود 40 تا 50 میلیون لیتر می رسد.

وحدتی عنوان کرد: مابقی سوخت مورد نیاز هم باید طوری تنظیم شود که بنزین مصرفی داخلی در کشور استاندارد یورو 4 داشته باشد.

وی در رابطه با محدودیت تردد خودروهای فرسوده در کلانشهرهای کشور نیز عنوان کرد: باید مصوبه مورد نظر در این زمینه اجرا شده و مطابق قانون از تیرماه سال جاری برای تردد خودروهای فرسوده در هشت کلان شهر کشور محدودیت ایجاد شود.

رئیس مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم سازمان محیط زیست کشور افزود: با این حال شاید یک مکانیزم هایی برای تردد خودروهای فرسوده "عمومی" در نظر گرفته و در برخی شهرها استثناهایی قائل شویم.

وحدتی تصریح کرد: با این وجود تمام تلاش خود را خواهیم کرد تا به روند اجرای این بند از طرح جامع آلودگی هوا سرعت ببخشیم.

وی همچنین از معرفی پاک ترین شهرها و استانهای کشور خبر داد و گفت: ما به دنبال این موضوع هستیم ولی تعیین این شهرها پیچیدگی های خاص خود را دارد.

وحدتی با بیان اینکه در حال بررسی هستیم تا پاک ترین شهر را در مقایسه با دیگر شهرهای کشور معرفی کنیم، عنوان کرد: امسال به دنبال این هستیم که بحث کیفیت سنجی هوای شهرهای کشور را نهایی کنیم.