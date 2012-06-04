به گزارش خبرگزاری مهر، فیلم تلویزیونی "ستاره باران" به کارگردانی بهمن زرینپور و تهیهکنندگی محمد مهدی طباطبایی دوشنبه 15خرداد ساعت 16 از شبکه یک سیما پخش میشود. این فیلم به ماجرای قیام پانزده خرداد و وقایع پس از دستگیری حضرت امام خمینی(ره) میپردازد. عبدالرضا اکبری، قاسم زارع، مینا جعفرزاده، شهرام عبدلی و محمد رضا داودنژاد در این فیلم به ایفای نقش پرداختهاند.
فیلم سینمایی "بابای خوب" به کارگردانی دنیس دوگان محصول سال 1999 کشور آمریکا، دوشنبه 15خرداد ماه ساعت 22 از شبکه یک سیما پخش خواهد شد. داستان این فیلم با بازی آدام ساندلر و استیو فرانکس درباره مرد جوانی به نام "سانی" است که از دانشگاه حقوق فارغ التحصیل شده ولی دست به هیچ کار مثبتی نمیزند.
فیلم تلویزیونی "نه، یک اتفاق ساده" به کارگردانی جمشید بهمنی و تهیه کنندگی محمد داوودی، دوشنبه 15خرداد ماه ساعت 17:30 ازشبکه دو سیما پخش خواهد شد. درخلاصه داستان فیلم با بازی فرشاد محمدی، امیرشکرگزار،رضا توشه و نسرین بابایی آمده: نادر پسری باهوش و با استعداد است که 15 سال دارد و در یک مدرسه شبانه روزی شهرستان فومن در مقطع راهنمایی درسش به اتمام رسیده و در آزمونی برای رفتن به مدرسه شبانه روزی رشت در مقطع دبیرستان قبول و نفر اول شده است.
فیلم تلویزیونی "آینهای در غبار" به کارگردانی و تهیهکنندگی ایمان افشاریان با بازی حبیب دهقاننسب، امیر رضا دلاوری و افشین کتان چی دوشنبه 15 خردادماه ساعت23 ازشبکه دوسیما پخش میشود. درخلاصه داستان فیلم آمده: مهرداد و پرهام دستگاهی را اختراع می کنند که با آن قادرند صداهای مانده در فضا را در مکان های مختلف، بازشنوی کرده و طول موج آنها را ثبت کنند. این دستگاه به مهرداد این فرصت را می دهد که یک معمای کهنه خانوادگی را که به فعالیتهای انقلابی پدربزرگش در سال هزار و سیصد و چهل دو مربوط می شود، کشف کند و پدرش را از مخمصه ذهنی نجات دهد.
فیلم سینمایی "دام" به کارگردانی جلال مهربانی، دوشنبه 15 خرداد ماه ساعت 14:30ازشبکه سه سیما پخش میشود. درخلاصه داستان فیلم آمده: احمدجوانی است ماهیگیرکه به اتهام قتل معاون شیلات مورد تعقیب قرار میگیرد. او زادگاهش را ترک و به تهران فرار میکند. در تهران ناخواسته گرفتار یک باند قاچاق مواد مخدر شده و زندانی میشود. حسین یاریار، چنگیزوثوقی، محمدعلی کشاورز، مرجانه گلچین و کاظم افرندنیا در "دام" محصول سال 1374به عنوان بازیگران اصلی حضور داشتند.
فیلم سینمایی "پیتزامافیا" دوشنبه 15 خرداد ماه ساعت 19ازشبکه سه سیما پخش میشود. درخلاصه داستان فیلم آمده: "سعد" مردی مراکشی است که صاحب یک پیتزا فروشی معروف در هلند است. پس از مدتی او بر اثر بیماری مجبور میشود تا در خانه استراحت کند. در این مدت از برادرش "فاریس" میخواهد تا درغیاب او مغازه را اداره کند. سالی هارمسن و میشل جوهان در "پیتزامافیا" به کارگردانی تیم اولیوک محصول سال 2011 کشورهلند بازی کردهاند.
فیلم تلویزیونی "قصه سیمین" دوشنبه 15 خرداد ماه ساعت 20:30 از شبکه چهار سیما روی آنتن میرود. در خلاصه داستان فیلم آمده: سیمین که سالها پیش در جریان جنگ تحمیلی نامزدش داوود را گم کرده است، اکنون عکسی از او در یک مجله علمی دیده و به دنبال پیدا کردن او به تهران میآید. سرانجام او را پیدا کرده و به کمک دوستش در آزمایشگاه محل کار او استخدام میشود. بهنوش طباطبایی و امیرحسین صدیق درفیلم تلویزیونی "قصه سیمین" به کارگردانی رضا کمالی بازی کردهاند.
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