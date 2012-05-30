  1. استانها
  2. سمنان
۱۰ خرداد ۱۳۹۱، ۱۷:۴۳

عباس نژاد خبر داد:

برگزاری اعتکاف در دو مسجد بیارجمند

بیارجمند-خبرگزاری مهر: مسئول کانون فرهنگی تبلیغی بیارجمند از برگزاری مراسم معنوی اعتکاف در دو مسجد این بخش خبر داد.

حجت الاسلام اسماعیل عباس نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن اشاره به برگزاری آئین معنوی اعتکاف در دو مسجد بیارجمند، افزود: مساجد الزهراء(س) شهرک شهید بهشتی و جامع بیارجمند این مساجد هستند.

وی تصریح کرد: اعتکاف از سنت های حسنه و وسیله ارتباط بیشتر انسان باخدای متعال است.

عباس نژاد با بیان اینکه اعتکاف تمرینی برای خودسازی است، اظهار داشت: در این مراسم معنوی انسان به خداوند نزدیک می شود.

مسئول کانون فرهنگی تبلیغی بیارجمند با تاکید بر این که توجه به خودسازی و خداشناسی در اعتکاف عامل مهمی برای احساس مسئولیت در برابر جامعه است، تاثیر رفتار درست فرد برجامعه را بسیار مهم ارزیابی کرد.

عباس نژاد در پایان گفت: ثبت نام از معتکفین در محل کانون فرهنگی تبلیغی بیارجمند آغاز شده است و تا روز شنبه 13 خرداد ادامه دارد .

کد خبر 1616050

