برگزاری اعتکاف در دو مسجد بیارجمند

حجت الاسلام اسماعیل عباس نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن اشاره به برگزاری آئین معنوی اعتکاف در دو مسجد بیارجمند، افزود: مساجد الزهراء(س) شهرک شهید بهشتی و جامع بیارجمند این مساجد هستند.

وی تصریح کرد: اعتکاف از سنت های حسنه و وسیله ارتباط بیشتر انسان باخدای متعال است.

عباس نژاد با بیان اینکه اعتکاف تمرینی برای خودسازی است، اظهار داشت: در این مراسم معنوی انسان به خداوند نزدیک می شود.

مسئول کانون فرهنگی تبلیغی بیارجمند با تاکید بر این که توجه به خودسازی و خداشناسی در اعتکاف عامل مهمی برای احساس مسئولیت در برابر جامعه است، تاثیر رفتار درست فرد برجامعه را بسیار مهم ارزیابی کرد.

عباس نژاد در پایان گفت: ثبت نام از معتکفین در محل کانون فرهنگی تبلیغی بیارجمند آغاز شده است و تا روز شنبه 13 خرداد ادامه دارد .