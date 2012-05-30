ارسال پرونده 12 اثر تاریخی و معنوی آذربایجان غربی برای ثبت ملی

کاظم غنی زاده در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه از ابتدای سالجاری تا کنون 9 پرونده ثبتی باعناوین میراث معنوی و میراث فرهنگی شامل تپه و بنا، جهت ارائه در پنجمین همایش شورای سیاستگذاری ثبت میراث فرهنگی آماده شده، افزود: ثبت آثار تاریخی اولویت اصلی معاونت میراث فرهنگی طی سالجاری است.

وی با اشاره به اینکه تعداد آثار ثبتی آذربایجان غربی تا کنون به یک هزار و 454 رسیده، اظهار داشت: طی روزهای گذشته احکام و شماره های ثبتی دو اثر ارزشمند تاریخی استان با عناوین حمام اتحادیه ارومیه و حمام باروق میاندوآب از سوی معاونت میراث فرهنگی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کشور ارسال شده است.

معرفی فناوری استحصال بیدمشک و بادرنجبویه برای ثبت ملی

مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری آذربایجان غربی از معرفی فناوری استحصال عرق بیدمشک و بادرنجبویه برای ثبت در فهرست آثار ملی خبر داد و افزود: این فناوری سنتی برای معرفی و ثبت در فهرست میراث معنوی به پنجمین همایش شورای سیاستگذاری ثبت میراث فرهنگی معرفی می شود.

غنی زاده آذربایجان غربی را یکی از استانهای غنی در استحصال عرقیات گیاهی کشور دانست و با بیان اینکه در شیوه سنتی استحصال عرقیات به ویژه بیدمشک و بادرنجبویه، از دستگاهی به نام "نی قازان" استفاده می شود، که شامل یک دیگ و یک کلاهک است.

پرونده سه محوطه تاریخی آماده ارائه برای ثبت ملی

وی در ادامه با بیان اینکه پرونده محوطه های تاریخی شامل تپه اسلام آباد در میاندوآب، قلعه دم دم در ارومیه و کتیبه عین الروم در اشنویه متعلق به هزاره اول قبل از میلاد نیز سه اثر باستانی و محوطه تاریخی استان برای ثبت در فهرست آثار ملی هستند، ادامه داد:مهمترین ویژگی تپه اسلام آباد میاندوآب داشتن حجاری و صخره تراشی و پلکان سنگی مربوط به قوم اورارتو است.

وی با اشاره به اینکه قلعه دم دم در شهرستان ارومیه نیز جزقلعه های استحفاظی بوده و در این قلعه از سنگهای بدون ملات به صورت خشکه چین استفاده شده، عنوان کرد: کتیبه عین الروم اولین و قدیمی ترین سنگ نوشته غیرمنقول اورارتویی مربوط به منوا پادشاه اورارتویی بوده که در ارتباط با آب نوشته شده است.

مسجد اعظم و دره شهدای ارومیه، میراث معنوی آذربایجان غربی



مدیر کل میراث فرهنگی صنایه دستی و گردشگری آذربایجان غربی همچنین از معرفی مسجد اعظم و دره شهدای ارومیه برای ثبت در فهرست میراث معنوی خبر داد و افزود: دره شهدا و مسجد اعظم ارومیه هر دو تداعی کننده مبارزات مردم استان با رژیم پهلوی و ایادی ضدانقلاب در منطقه هستند.

غنی زاده با بیان اینکه ثبت این آثار به لحاظ زنده نگه داشتن یاد و خاطره شهدای گرانقدر به عنوان بن مایه های معنوی کشور و ارزش های انقلاب در دفاع از کیان و ناموس وطن عزیز از اهمیت خاصی برخوردار است، اظهار داشت: هم اکنون مطالعه مسجد جامع ارومیه به منظور مرمت، حفاظت و ساماندهی با همکاری دانشگاه هنر ارومیه در دست اجرا قرار دارد.

وی اعتبار تخصیص یافته به مطالعه مسجد جامع را 240 میلیون ریال اعلام کرد و با بیان اینکه بعد از پایان مهلت سه ماهه مطالعه به پیمانکار، مرمت ها توسط مشاور آغاز می شود، گفت: در این مطالعه سیستم گرمایش، سرمایش و روشنایی درون و بیرون بنا مورد بررسی قرار گرفته و با اجرای سیستم گرمایشی مناسب رطوبت موجود در ساختار بنا کاهش می یابد.

وی از تخصیص 10میلیارد ریال اعتبار برای حفاظت و مرمت مساجد تاریخی آذربایجان غربی در راستای گسترش فرهنگی اسلامی خبر داد و عنوان کرد: تعمیرات مساجد تاریخی که از دوران سلجوقی، صفوی و قاجار به یادگار مانده از جمله مسجد مطلب خان خوی و مسجد چورس قره ضیاءالدین امسال اجرایی می شود.

اختصاص 300 میلیون ریال اعتبار برای حفاظت از بنای اسلامی سه گنبد



مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری آذربایجان غربی با اشاره به اختصاص 300 میلیون ریال برای حفاظت از بنای اسلامی سه گنبد ارومیه، اظهار داشت: این میزان اعتبار برای اصلاح دیوار و پایه نرده های حصار محیطی مقبره سه گنبد طی سال جاری اختصاص یافته است.



غنی زاده با بیان اینکه جهت طراحی و تعویض مصالح و ساخت نرده های جدید مناقصه صورت گرفته و توسط پیمانکار در حال اجرا بوده و با اشاره به اینکه مقبره سه گنبد قدیمی ترین بنای اسلامی ارومیه محسوب می شود، یادآور شد: این طرح تا پایان تیر ماه سال 91 به اتمام رسیده و آماده بهره برداری می شود.

بهره برداری از 36 مجتمع رفاهی تا پایان سال مالی 90



وی در ادامه سخنان خود از آماده بهره برداری شدن 36 مجتمع رفاهی در آذربایجان غربی شامل نمازخانه، فروشگاه و سرویس های بهداشتی خبر داد و گفت: از این تعداد 12 مجتمع از طریق معاونت سرمایه گذاری و طرح ها در دست تکمیل و رفع نواقص است.



وی با اشاره به اینکه 26 مجتمع رفاهی نیز از طریق شرکت توسعه سرمایه ایرانگردی و جهانگردی در حال اتمام و آماده بهره برداری شدن تا پایان تیر ماه سالجاری است، اضافه کرد: 200 میلیارد ریال اعتبار نیز برای مرمت حمام بیگ جوان قره ضیاءالدین که قدمت آن به اوایل پهلوی اول رسیده و در روستای چورس واقع شده اختصاص یافت.

وی با بیان اینکه آجر فرش، بندکشی و ترمیم پشت بام، نصب ناودان ها و نورگیرهای حمام از جمله عملیاتی است که در ادامه مرمت سال گذشته انجام می شود، افزود: به منظور جلوگیری از رطوبت از تکنولوژی نانو سیستم در این حمام استفاده شده و در فازهای بعدی مرمت، نسبت به مرمت فضای داخلی و پیرامون بنا اقدام می شود.

اختصاص 1.5 میلیارد ریال برای مطالعه و مرمت باغچه جوق ماکو



مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری آذربایجان غربی در ادامه با اعلام اینکه کاخ باغچه جوق ماکو با اعتباری بالغ بر 1.5 میلیارد ریال مطالعه و مرمت می شود، یادآور شد: تا پایان خرداد ماه سال 91، طرح از طریق پیمانکار مربوطه اجرا و تحویل می شود.



غنی زاده با اعلام اینکه در سالهای اخیر مرمت های زیادی در این بنا انجام گرفته که اساسی نبوده اند، ادامه داد: به منظور ساماندهی و حفاظت بهتر از این اثر، طرح مطالعه، حفاظت و مرمت کاخ موزه باغچه جوق به مشاور ذیصلاح واگذار شده است.