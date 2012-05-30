مجتمع های فرهنگی دیجیتال ابزاری مناسب برای رسیدن به استقلال فرهنگی است

به گزارش خبرنگار مهر، جواد آرین منش در آیین افتتاح مجتمع فرهنگی دیجیتال باقر العلوم(ع) اظهار داشت: مجتمع های فرهنگی دیجیتال گامی در جهت سالم سازی فضای دیجیتال کشور است.

نماینده مردم مشهد و کلات در دور هشتم مجلس شورای اسلامی گفت: برای رسیدن به استقلال فرهنگی نیازمند به کار گیری ابزار نوین و فن آوری های متنا سب با دین، فرهنگ و ملیت است.

وی تصریح کرد: راه اندازی شبکه ملی به همت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی کشور گامی موثر در زمینه استفاده مفید و بهینه از اینترنت است چرا که اطلاعات در شبکه ملی به صورت پالایش برای استفاده کاربر عرضه می شود.

نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس هشتم با بیان اینکه راه اندازی مجتمع های فرهنگی دیجیتال در جهت سازی فضای دیجیتال کشور است، افزود: مجتمع های فرهنگی دیجیتال ابزاری مناسب فرهنگی برای رسیدن به اهداف مقدس نظام جمهوری اسلامی ایران در حوزه استقلال فرهنگی است.

آرین منش با بیان اینکه از اهداف عالی انقلاب اسلامی ایران اهداف فرهنگی و حاکمیت ارزش های دینی و اسلامی در جامعه بوده است، افزود: کشور در همان سال های اولیه پیروزی انقلاب اسلامی در حوزه های سیاسی، اقتصادی، صنعت، معدن، تجارت وعلمی به موفقیت های و استقلال دست یافته است.

وی با اشاره به این مطلب که برای رسیدن به استقلال فرهنگی و انتقال فرهنگ اسلامی به نسل آینده نیازمند به کار گیری ابزار و رسانه های روز هستیم، اذعان داشت: رسانه های نوین همچون تیغ دولب هستند که اگر به درستی در حوزه انتقال فرهنگی دینی و اسلامی به خدمت گرفته نشود آثار مخرب فراوانی در پی خواهد داشت.

آرین منش با اشاره به اینکه برای دست یابی به استقلال فرهنگی راهی طولانی و پر از فراز و نشیب پیش رو داریم، اظهار داشت: مسئله فرهنگ از جمله مسائل مهمی است که امروزه دشمن از طریق جنگ نرم اقدام به براندازی فرهنگ دینی و اسلامی و ترویج فرهنگ بیگانه در جامعه است.