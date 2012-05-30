پروانه فعالیت 13 کانون تبلیغاتی غیر فعال در البرز باطل شد

محمدطاهری در گفتگو با خبرنگار مهر درباره روند نظارت بر فعالیتهای کانونهای تبلیغاتی استان گفت: یکی از اهداف اساسی اداره کل ارشاد در سال جاری ساماندهی فعالیت کانونهای تبلیغاتی در استان خواهد بود.

وی افزود: بر همین اساس و طبق ماده 19 آیین نامه تأسیس و نظارت بر نحوه کار و فعالیت کانونهای تبلیغاتی در صورتیکه دارندگان امتیاز کانون تبلیغاتی پس از شروع فعالیت به مدت یکسال از ادامه کار خودداری کنند و فعالیتی نداشته باشند پروانه آنان ملغی تلقی و ابطال می شود.

رئیس اداره مطبوعاتی، تبلیغاتی و اطلاع رسانی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان البرز گفت: در حال حاضر نیز 13 کانون تبلیغاتی در استان البرز به دلیل آنکه ازجمله کانونهایی بودند که بیش از یک سال فعالیت مستمر نداشته اند پرونده آنها در سی و یکمین جلسه کمیته تبلیغات استان باطل شد.

کانونهای تبلیغاتی "نورنگ، دیلم، مرصاد، پرستو، کوثر، هستی آرا، مکعب، ضیاء، گنجینه ترنج، هنر گستر، رفاه پرداز، قلم ایده پرداز مانی و آهنگ" از جمله 13 کانون تبلیغاتی مذکور بوده اند.