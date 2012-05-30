  1. استانها
  2. قم
۱۰ خرداد ۱۳۹۱، ۱۴:۵۷

باقری به مهر خبر داد:

آمادگی 10 آمبولانس اورژانس قم در ایام سالگرد ارتحال امام خمینی(ره)

قم 0 خبرگزاری مهر: دبیر کارگروه بهداشت، درمان و امور امدادی قم با اشاره به آمادگی کامل اورژانس قم در ایام سالگرد ارتحال امام خمینی(ره) گفت: با همکاری سایر دستگاه های استان 10 آمبولانس در ایام سالگرد ارتحال امام در آماده باش هستند.

محمد جواد باقری در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه با دستگاه‌های هلال احمر، سپاه علی بن ابیطالب(ع) و آتش نشانی چندین جلسه برگزار کرده‌ایم افزود: تعداد سه دستگاه آمبولانس از هلال احمر، سه آمبولانس از سپاه و چهار آمبولانس و یک دستگاه اتوبوس آمبولانس نیز از سوی اورژانس قم برای روز چهاردهم خرداد ماه در نظر گرفته شده است.

وی اظهار کرد: این آمبولانس‌ها برای معیت اتوبوس‌های اعزامی از قم به سمت مرقد امام راحل در نظر گرفته شده است.

رئیس مرکز حوادث و فوریت‌های پزشکی قم اضافه کرد: با توجه به حجم مسافران در این ایام به ازای هر ۱۵ کیلومتر یک دستگاه آمبولانس در نظر گرفته شده است.

باقری ابراز کرد: این آمبولانس ها ا در طول اتوبان قم - تهران، از عوارضی قم - تهران، تا پایان حوزه استحفاظی قم در کیلومتر ۶۰ مستقر می‌شوند.

وی افزود: یک دستگاه اتوبوس آمبولانس نیز در کیلومتر ۴۵ اتوبان قم - تهران در پایگاه المهدی مستقر می‌شود تا در صورت بروز حوادث سنگین خدمت رسانی کند.

دبیر کارگروه بهداشت، درمان و امور امدادی قم جمعیت هلال احمر نیز یک دستگاه اتوبوس آمبولانس در عوارضی قم - تهران مستقر خواهد کرد.

باقری با بیان اینکه خدمات اورژانس در سه سطح انجام می‌شود ابراز داشت: اورژانس سراسر کشور طبق برنامه وزارت بهداشت و اورژانس کشوری موظف شده‌اند تا جمعیت حاضر در مرقد امام(ره) را پشتیبانی کنند.

وی به سطح سوم خدمات اشاره کرد و گفت: پس از پایان مراسم سالگرد رحلت امام(ره) نیز به تجربه ثابت شده است که بیشتر جمعیت حاضر در مرقد برای زیارت حرم و مسجد مقدس جمکران به قم می‌آیند که پوشش سطح شهر و مسجد جمکران نیز از وظایف محوله اورژانس است.

رئیس اورژانس قم ادامه داد: در طول این ایام مرخصی تمامی پرسنل لغو و تمامی پایگاه‌های ۳۲ گانه اورژانس در محور‌ها و تقاطع‌های اصلی شهر فعالند.

