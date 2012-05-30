آمادگی 10 آمبولانس اورژانس قم در ایام سالگرد ارتحال امام خمینی(ره)

محمد جواد باقری در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه با دستگاههای هلال احمر، سپاه علی بن ابیطالب(ع) و آتش نشانی چندین جلسه برگزار کردهایم افزود: تعداد سه دستگاه آمبولانس از هلال احمر، سه آمبولانس از سپاه و چهار آمبولانس و یک دستگاه اتوبوس آمبولانس نیز از سوی اورژانس قم برای روز چهاردهم خرداد ماه در نظر گرفته شده است.
وی اظهار کرد: این آمبولانسها برای معیت اتوبوسهای اعزامی از قم به سمت مرقد امام راحل در نظر گرفته شده است.
رئیس مرکز حوادث و فوریتهای پزشکی قم اضافه کرد: با توجه به حجم مسافران در این ایام به ازای هر ۱۵ کیلومتر یک دستگاه آمبولانس در نظر گرفته شده است.
باقری ابراز کرد: این آمبولانس ها ا در طول اتوبان قم - تهران، از عوارضی قم - تهران، تا پایان حوزه استحفاظی قم در کیلومتر ۶۰ مستقر میشوند.
وی افزود: یک دستگاه اتوبوس آمبولانس نیز در کیلومتر ۴۵ اتوبان قم - تهران در پایگاه المهدی مستقر میشود تا در صورت بروز حوادث سنگین خدمت رسانی کند.
دبیر کارگروه بهداشت، درمان و امور امدادی قم جمعیت هلال احمر نیز یک دستگاه اتوبوس آمبولانس در عوارضی قم - تهران مستقر خواهد کرد.
باقری با بیان اینکه خدمات اورژانس در سه سطح انجام میشود ابراز داشت: اورژانس سراسر کشور طبق برنامه وزارت بهداشت و اورژانس کشوری موظف شدهاند تا جمعیت حاضر در مرقد امام(ره) را پشتیبانی کنند.
وی به سطح سوم خدمات اشاره کرد و گفت: پس از پایان مراسم سالگرد رحلت امام(ره) نیز به تجربه ثابت شده است که بیشتر جمعیت حاضر در مرقد برای زیارت حرم و مسجد مقدس جمکران به قم میآیند که پوشش سطح شهر و مسجد جمکران نیز از وظایف محوله اورژانس است.
رئیس اورژانس قم ادامه داد: در طول این ایام مرخصی تمامی پرسنل لغو و تمامی پایگاههای ۳۲ گانه اورژانس در محورها و تقاطعهای اصلی شهر فعالند.
