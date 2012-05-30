  1. ورزش
"کلودیو رانیه‌ری" سرمربی تیم فوتبال موناکو شد

"کلودیو رانیه ری" به عنوان مربی تیم دسته دومی موناکوی فرانسه انتخاب شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مربی 60 ساله پیشین تیم فوتبال چلسی با انعقاد قراردادی دو ساله هدایت تیم فوتبال موناکو را بر عهده گرفت. وی جانشین "مارکو سیمونه" در این تیم فرانسوی شده است.

بر پایه گزارش ساکرنت، رانیه ری پس از کسب نتایج ضعیف با اینتر میلان در میانه فصل گذشته از این تیم برکنار شد. این مربی ایتالیایی پیش از این هدایت تیم های ناپولی، فیورنتینا، یوونتوس، رم، پارما، آتلتیومادرید و والنسیا را بر عهده داشته است.

رانیه ری آخرین بار با والنسیا در دیدار پایانی جام حذفی اسپانیا در سال 1999 موفق به کسب عنوان قهرمانی شد اما وی رکورد خوبی در خصوص ارتقای تیم ها به  دسته برتر دارد.

