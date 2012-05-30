به گزارش خبرگزاری مهر، عباس جهانبینی در بازید از طرحهای عمرانی در دست احداث ورزش قم، از نزدیک در جریان آخرین اقدامات صورت گرفته در روند اجرا و احداث و همچنین تکمیل و تجهیز برخی پروژههای ورزشی استان قم قرار گرفت.
این بازدید ابتدا از روند اجرای ساخت و تکمیل سالن ورزشی چند منظوره روستای قلعهچم در بخش سلفچگان آغاز شد و مدیر کل ورزش و جوانان از بهرهبرداری از یکی از جدیدترین سالنهای ورزشی ساخت شده برای توسعه ورزش روستایی و عشایری قم خبر داد.
تلاش برای تکمیل بزرگ ترین سالن ورزشی قم
سالن ورزشی 4500 نفره امام رضا (علیهالسلام) نیز دومین پروژهای بود که عباس جهانبینی در گفتگو با پیمانکار طرح، آخرین وضعیت احداث و پیشرفت برنامههای پیش بینی شده برای تکمیل و بهرهبرداری بزرگترین سالن ورزشی قم را مورد بررسی قرار داد.
یکی از مهم ترین اقدامات اداره کل ورزش و جوانان در سه چهار سال اخیر تلاش برای تجهیز اماکن ورزشی نیمه تمام و مهمتر از آن اهتمام در توسعه فضاهای ورزشی مناطق محروم بوده است که نوید توسعه چشمگیر سرانه فضاهای ورزشی در مناطق کمتر برخوردار از امکانات و فضای ورزشی را میدهد.
در همین زمینه اداره کل ورزش و جوانان در کنار سالنهای فجر، شهدای نیروگاه و نرجس مجموعه ورزشی جواد الائمه منطقه نیروگاه قم، در صدد ساخت زمین چمن مصنوعی و همچنین استخر این مجموعه ورزشی است که زمین چمن مصنوعی آن به زودی مورد بهرهبرداری قرار میگیرد.
تجهیز اماکن و فضاهای ورزشی به چمن مصنوعی
همین اقدام اداره کل ورزش و جوانان در خصوص مجموعه ورزشی شهدای هفتم تیر که در ابتدای عوارضی اتوبان قم- تهران قرار دارد، در حال انجام است و این اداره کل تلاش میکند زمین چمن مصنوعی و محوطه سازی مجموعه ورزشی شهدای هفتمتیر به سریعترین زمان ممکن محقق شود.
از سوی دیگر خبر خوب برای علاقمندان به ورزش سنگنوردی پیگیریهای اداره کل ورزش و جوانان برای راهاندازی نخستین سالن رشته ورزشی سنگنوردی در مجموعه ورزشی 15 خرداد قم است که از جمله مهمترین برنامههای مدیر کل ورزش و جوانان در بازدیدی بود که به انجام رسید.
مدیر کل ورزش و جوانان قم در خاتمه این بازدیدها، در گفتگو با خبرنگار مهر ابراز داشت: خوشبختانه با حمایتهای وزارت ورزش و جوانان و استانداری قم و همچنین همت و عزمی راسخ که در اداره کل ورزش و جوانان وجود دارد، در سالهای اخیر روند بسیار خوبی بر توسعه عمرانی ورزش استان قم جریان داشته است و انشاءالله ادامه خواهد داشت.
وی تصریح کرد: این اتفاق مهم موجب شده است تا شاهد رشد و توسعه بیش از پیش سرانه فضاهای ورزشی سرپوشیده و روباز استان و همچنین رفع اساسی نیاز بسیاری از رشتههای ورزشی و نقاط محروم استان از نیاز به فضای ورزشی مناسب باشیم.
قم - خبرگزاری مهر: مدیر کل ورزش و جوانان استان قم در بازدید از طرحهای ورزشی در دست اقدام این اداره کل روند توسعه عمرانی ورزش قم را مطلوب و چشمگیر ارزیابی کرد و گفت: در سال جاری به طرز چشمگیری سرانه فضاهای روباز و سرپوشیده قم افزایش مییابد.
