به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ حبیب الله وفاپور ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران رسانه های گروهی استان که در محل سپاه صاحب الامر (عج) برگزار شد، اظهارداشت: مراسم بیست و سومین سالگرد ارتحال امام خمینی (ره) در 23 مسجد استان قزوین و نیز بخش ها و روستاهای استان برگزار می ‌شود.

وی با بیان اینکه 20 هزار زائر از استان به حرم مطهر امام اعزام می شوند یادآورشد: پنج هزار نفر از سوی ناحیه مقاومت امام حسن (ع) قزوین، دو هزار و 500 نفر از پایگاه امام سجاد (ع) قزوین، چهار هزار نفر از ناحیه البرز، سه هزار نفر از ناحیه بوئین ‌زهرا، سه هزار نفر از تاکستان و دو هزار و 500 نفر نیز از شهرستان آبیک در این مراسم شرکت می کنند.

سرهنگ وفاپور تصریح کرد: با اطلاع از زمان ورود کاروان ‌های پیاده و دوچرخه ‌سوار زائر مرقد امام (ره) سپاه صاحب‌ الامر (عج) استان قزوین پذیرای این کاروان‌ها خواهد بود.

وی با اشاره به اینکه زائران اعزامی به مرقد امام (ره) از قشرهای مختلف جامعه هستند، اظهارداشت: با برنامه ریزی های انجام شده 20 هزار زائر از پایگاههای بسیج شهرستانهای استان با ثبت نام و دریافت قبض می توانند به مراسم سالگرد ارتحال امام خمینی (ره) اعزام شوند.



وی گفت: سپاه استان آمادگی دارد اسکان زائرانی که قصد استراحت در استان را دارند تامین کند و نواحی سپاه در شهرستان‌ های آبیک، بوئین ‌زهرا، تاکستان و البرز با همکاری سایر دستگاه‌ها میزبانی زائران را بر عهده خواهند داشت.

سرهنگ وفاپور افزود: سه اکیپ پیاده از شهرستان قزوین، تاکستان و البرز و همچنین تیم دوچرخه ‌سواران نیز به همت بسیج ورزشکاران و همکاری اداره کل تربیت بدنی استان عازم مرقد امام خمینی(ره) خواهند بود.

جانشین فرمانده سپاه صاحب الامر (عج) استان قزوین تصریح کرد: برای اعزام زائران به مرقد مطهر امام (ره) 500 دستگاه اتوبوس مورد نیاز است که با همکاری دستگاههای اجرایی برای جابجایی زائران وسایل نقلیه عمومی مورد نیاز تامین شود.

وی در پایان از سازمان پایانه ها، اتوبوسرانی، استانداری، فرمانداریها و شهرداریها و دستگاه‌های اجرایی و دست اندر کاران برگزاری مراسم ارتحال امام تقدیر کرد.