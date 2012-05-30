افتتاح استخر آزادی ایلام/ آغاز عملیات احداث 8 باب سالن ورزشی روستایی در استان

به گزارش خبرگزاری مهر، با حضور استاندار ایلام افتتاح استخر آزادی ایلام و آغاز عملیات احداث 8 باب سالن ورزشی روستایی در استان انجام گرفت.

مجتبی اعلایی در این آیین گفت: عملیات بازسازی کامل استخر آزادی از سال 1389 و با اعتبار سه میلیارد و 400 میلیون ریال آغاز شد که این طرح به عنوان یک استخر کامل به بهره برداری رسید.

وی ادامه داد: همزمان با افتتاح استخر آزادی در شهرستان ایلام، عملیات احداث هشت باب سالن ورزشی روستایی در هفت شهرستان استان آغاز شده است.

استاندار ایلام با بیان اینکه سرانه ورزشی روستاهای استان هم اکنون 54 صدم درصد است، تصریح کرد: 21 پروژه ورزشی در روستاهای استان در حال اجرایی شدن است که با افتتاح و بهره برداری از این طرح ها سرانه ورزشی روستاهای استان بیشتر شده و به میانگین سرانه شهری نزدیک خواهد شد.

اختصاص 500 میلیون تومان اعتبار به شهر توحید

استاندار ایلام گفت: برای توسعه و عمران شهر توحید شهرستان شیروان چرداول 500 میلیون تومان اختصاص یافت .

اعلایی در نشست شورای اسلامی شهر و دستگاه های اجرایی شهر توحید با اعلام این خبر افزود: پس از الحاق کهره به شهر توحید مردم این محله می توانند از ظرفیت ها و پتانسیل به وجود آمده نهایت استفاده را ببرند و با مضاعف نمودن فعالیت و تلاش خویش زمینه های رشدو توسعه شهر توحید را محقق سازند.

وی در ادامه افزود: اگر انگیزه و تلاش مردم به واسطه تبدیل شدن به شهر، افزونتر از گذشته شود، قطعا تأثیرات مهم و مثبتی همچون ارتقا سطح خدمات ، اشتغال پایدار، خودکفایی و خودباوری را به دنبال خواهد داشت که از مولفه های اصل پیشرفت و تعالی هر منطقه ای محسوب می شود.

استاندار ایلام تصریح کرد: شوراها و سایر مسئولان محلی می توانند به توسعه و عمران شهر توحید ، کمک های شایان ذکری در مباحث تجارت اشتغال جوانان، بازرگانی و رونق روز افزون بنمایند و آن را به عنوان یک شهر خوب و فعال در سطح استان مطرح نمایند که دور از انتظار و دسترس نیست.

دنیا به فرهنگ اسلامی و انقلابی امام خمینی(ره) نیازمند است

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار ایلام گفت: از افتخارات ملت و نظام ایران اسلامی نیاز دنیای کنونی به فرهنگ اسلامی و انقلابی حضرت امام خمینی(ره) است .

احمد کرمی در دیدار با امام جمعه و نماینده ولی فقیه در ایلام افزود: جلسات متعددی با حضور مدیران دستگاه های مرتبط با ستاد مرکزی بزرگداشت ارتحال امام(ره) به منظور اعزام زائرین به حرم مطهر بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی و برگزاری هر چه باشکوه تر مراسم سالروز رحلت جانسوز امام امت برگزار شده است که بسیار سازنده و ارزشمند بوده است .

وی ادامه داد: باید در برگزاری باشکوه این مراسمات نقش فعال و خود جوشی را به نمایش بگذاریم و به سمتی پیش برویم که نقاط مثبت و قوت این گونه مراسمات را بیش از پیش نشان دهیم .

کرمی با تأکید بر ضرورت برگزاری مراسمات مربوط به ارتحال امام(ره) در بین مدارس، دانشگاه ها و تمام اقشار مختلف جامعه تصریح کرد: امام خمینی(ره)نظامی را بنیان نهاده است که امروز به الگویی بارز و برجسته در بین ملت های جهان مبدل شده و اقتدار و شایستگی آن در جهان، مدیون تفکر و منش حضرت امام (ره) است و باید در جهتی پیش رویم که بتوانیم مراسمی را برگزار کنیم که در خور شآن نظام و نام همیشه جاودان امام(ره) باشد .

با اطلاع رسانی صحیح، نو آوری و ایجاد فرهنگ ارتقاء تولید، بخش کشاورزی متحول می شود

س رپرست روابط عمومی استانداری ایلام گفت: با اطلاع رسانی، نوآوری و ایجاد فرهنگ مناسب در راستای ارتقاء سطح تولیدات کشاورزی، می توان این بخش را به صورت قابل توجهی متحول کرد.

فرشته سنجیده در دیدار با مسئولان روابط عمومی های جهاد کشاورزی، منابع طبیعی و امور آب استان اظهار داشت: در بخش کشاورزی در سال جاری با وجود مشکلاتی همچون خشکسالی، می توان با اتکا بر روی پتانسیل های بخش کشاورزی در استان و وجود توانمندی های کشاورزان خصوصا افراد تحصیل کرده در این زمینه، راهکارهایی را به کار بست که به ارتقا میزان تولیدات کشاورزی در استان امیدوار بود که البته حمایت دولت در این راستا به عنوان بخشی از کار نیز لازم به نظر می رسد.

وی تصریح کرد: متاسفانه کثرت قشر بهره بردار کم سواد و بی سواد و از طرفی بالا بودن سن بهره برداران از منابع و تولیدات بخش کشاورزی، تا حدود زیادی بر روند تکنیک پذیری و نو گرایی در بهره برداری، تاثیر غیر اصولی و منفی گذاشته و همچنین خرد بودن اراضی زراعی و باغی و سرمایه گذاری برای توسعه زیرساخت ها، توان روند توسعه و رشد مورد انتظار را کند نموده است.

بالغ بر 1200 طرح در بخش توسعه کشاورزی استان تصویب شده است



معاون برنامه ریزی استاندار ایلام از تصویب 1200 طرح در کمیته های توسعه کشاورزی شهرستان های استان خبر داد .

حشمت الله عسکری در نشست ستاد طرح توسعه کشاورزی استان با اعلام این خبر افزود: هم اکنون بالغ بر 150 میلیارد ریال اعتبار در بانک های استان برای ارائه تسهیلات در بخش های مختلف کشاورزی استان در نظر گرفته شده است که این اعتبار، به میزان 170 میلیون ریال برای ایجاد هر شغل در بخش کشاورزی است .

وی با تأکید بر نقش آموزش در پیشبرد برنامه های پیش رو در حوزه های اشتغالزایی بخش کشاورزی اظهار داشت: دستگاه ها و مراکز مرتبط در ارائه تسهیلات اشتغال زایی در حوزه ی کشاورزی، قبل از عقد قرارداد و معرفی به بانک ها، آموزش های لازم و تخصصی در بخش های مختلف کشاورزی مرتبط با طرح های پیشنهاد شده را به متقاضیان ارائه کنند.

معاون برنامه ریزی استاندار ایلام با بیان اینکه اولویت با اتمام پروژه ها و طرح ها نیمه تمام است، تصریح کرد: فرمانداری ها و دستگاه های مرتبط در بخش های مختلف کشاورزی، میزان و چگونگی اجرایی شدن طرح ها را پیگیری و رصد کنند تا براساس این طرح ها به ارائه پروژه های جدید، جهت حمایت های مالی و تخصصی در این زمینه اقدام کنیم.