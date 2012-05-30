جشن گلریزان آزادی محکومان مالی زنجان در ماه مبارک رمضان برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، جعفر گلمحمدی ظهر چهارشنبه جلسه ستاد دیه استان زنجان افزود: این مراسم در شهرستان های ابهر، خرم دره و زنجان به ترتیب در روزهای 15، 20 و 27 ماه مبارک رمضان برگزار می شود.

رئیس کل دادگستری استان زنجان با اشاره به فرارسیدن 14 و 15 خرداد سالگرد ارتحال حضرت امام خمینی (ره) و قیام خونین مردم قم تاکید کرد: بر همه ما وظیفه است که ادامه دهنده راه امام و شهدای انقلاب اسلامی باشیم و ذره ای از آرمان های نظام مقدس جمهوری اسلامی غافل نشویم.

همچنین در این جلسه مدیر عامل ستاد دیه استان زنجان گفت: از ابتدای سال 90 تا اردیبهشت ماه امسال 430 نفر از محکومان مالی با اقدامات ستاد دیه استان آزاد شده اند و رقم یک میلیارد و 943 میلیون و 869 هزار و 296 تومان برای 342 نفر نیز کمک بلاعوض شده است.

کاظم زنجانیان افزود: مبلغ یک میلیارد و 198 میلیون و 985 هزار تومان هم برای 108 نفر تسهیلات وام پرداخت شده است.

زنجانیان، جمع کل مساعدت های مالی ستاد دیه استان زنجان را 3 میلیارد و 142 میلیون و 844 هزار و 296 تومان اعلام کرد.

مدیر عامل دیه استان زنجان، از همکاری های کمیته امداد حضرت امام (ره) در پرداخت تسهیلات و آزاد سازی محکومان تشکر کرد.

همچنین در این جلسه پرونده 9 نفر از محکومان مالی و دیه مورد بررسی قرار گرفت و تصمیمات لازم جهت کمک بلاعوض و پرداخت تسهیلات بانکی اتخاذ شد.