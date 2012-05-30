هوشیاری پلیس شاهرود سارق کرجی را گرفتار کرد

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ رحمت الله طاهری ظهر چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران در محل فرماندهی انتظامی شهرستان شاهرود با اعلام اینکه سارق سابقه دار کرجی به همراه سایر اعضای باندش در شاهرود به دام پلیس افتاده، افزود: این باند در شهرهای مختلف کشور اقدام به کیف قاپی می کردند.

وی با بیان اینکه هر پنج عضو دستگیر شده همگی از اعضای یک خانواده هستند، اظهار داشت: متهم ردیف اول فردی سابقه دار است که به عنوان سرکرده باند دستگیر شده است.

سرهنگ طاهری درباره نحوه دستگیری این باند سابقه دار کیف قاپ گفت: ماموران ایستگاه بازرسی شهید نوری شاهرود به اعضای یک خانواده در یکی از خودروها که از کرج عازم مشهد بودند مظنون شده و با بررسی موضوع، متوجه سارقانی شدند که اخیرا در کشور سابقه کیف قاپی دارند که با هوشیاری ماموران بلافاصله سارقان دستگیر شدند.

وی افزود: این خانواده دستگیر شده شامل چهار زن و یک مرد که یکی پسر سارق مورد نظر، دو نفر عروس وی و فرد دیگر نوه این سرکرده باند هستند.

وی درباره سرکرده باند گفت: این سارق سابقه دار شهر کرج، سابقه هشت فقره کیف قاپی و کف زنی را دارد.

سرهنگ طاهری با اشاره به اینکه این باند در اکثر نقاط کشور دست به سرقت زده بودند، اظهار داشت: این فرد و باندش سابقه انجام سرقت در شهرهای مختلف کشور مانند اصفهان، شیراز، زنجان، قزوین، شیروان، قوچان، نیشابور، بروجرد، سمنان، شاهرود، بجنورد و اندیمشک را در پرونده خود دارند.

به گزارش مهر، سارقان پس از بازجویی به 32 فقره انواع سرقت اعتراف کردند و از وسایل سرنشینان خودرو شش دستگاه تلفن همراه کشف شد.