به گزارش خبرگزاری مهر، یک تیم از این استان در این دوره از مسابقات شرکت کردند که احمد کریمی در وزن 120 کیلو و مسعود مددی در وزن 84 کیلو از البرز توانستند کاپ قهرمانی را از آن خود کند.



در بخش تیمی تیم شیروان قهرمان شد و تیم گلستان مقام دومی را به خود اختصاص داد.



حضور تیم فوتسال نظرآباد در مسابقات البرز



تیم شهرستان نظرآباد در مسابقات فوتسال استان البرز در سال 91 حضور دارد.



در هفته سوم مسابقات، تیم آذرخش مهر ساوجبلاغ دررده سنی امید یازدهم خرداد در سالن ورزشی انقلاب با تیم فرهنگ نو بازی خواهد داشت و تیم کانون منتظران هشتگرد نیز با تیم فجر روز جمعه دوازده خرداد راس ساعت 18 در سالن ورزشی انقلاب کرج دررده سنی امید به رقابت خواهند پرداخت.



برگزاری نهمین دوره مسابقات پرس سینه در نظرآباد



نهمین دوره مسابقات پرس سینه شهرستان نظرآباد در سالن شهید توسلی سیدجمال الدین برگزار شد.



این دوره از زیر نظر هیئت بدنسازی و پرورش اندام و اداره ورزش شهرستان در رده سنی جوانان، بزرگسالان و پیشکسوتان با حضور همه قهرمانان و پیشکسوتان برگزار شد.

در این دوره از رقابتها تعداد 64 ورزشکار از باشگاههای تهران، کرج، رباط کریم، اندیشه، فردیس، قزوین، شهریار، همدان، ملایر، شهر جدید هشتگرد، هیو و همچنین از 20 باشگاه بدنسازی فعال شهرستان نظرآباد به رقابت با یکدیگر پرداختند که در پایان به افراد برتر هر وزن حکم و مدال قهرمانی اهدا شد.



داوری این دوره از مسابقات را اصغری دبیر کمیته پاورلیفتینگ استان البرز، بهزاد لطفی و حسین وادیدار بر عهده داشتند.



پاورلیفتینگ نظرآباد نائب قهرمان کشور شد



مسابقات پاورلیفتینگ قهرمانی کشور به میزبانی شهرستان شهریار در سالن امام علی با حضوراستان های مختلف کشور برگزار شد.

از این شهرستان، 6 ورزشکار با مربیگری حسین غلامرضایی در رده نوجوانان، جوانان و بزرگسالان به این رقابت ها اعزام شدند.



دوندگان البرزی به میدان رفتند



مسابقات دو ومیدانی گرامیداشت فتح خرمشهر در دانشکده پردیس کشاورزی کرج برگزار شد.



یک دوره مسابقات دو ومیدانی گرامیداشت سالروز فتح خرمشهر با همکاری هیأت دو ومیدانی استان البرز در پردیس کشاورزی کرج برگزار شد.



این مسابقات با ترویج زنده نگه داشتن یاد وخاطره شهدای فتح خرمشهر و با حضور 70 نفر از دانشجویان، کارکنان واعضای هیأت علمی دانشکده پردیس کشاورزی در بخش آقایان و رده سنی بزرگسالان برگزار شد.



رئیس هیئت بدمینتون البرز معرفی شد



کیومرث امیری با رای قاطع اعضای مجمع به عنوان اولین رئیس هیئت بدمینتون استان البرز منصوب شد.



اولین مجمع انتخاباتی ریاست هیئت بدمینتون این استان، با حضور بهروز منتقمی مدیرکل ورزش و جوانان استان البرز، مهاجر دبیر فدراسیون بدمینتون برگزار شد که در پایان کیومرث امیری که پیش از این سرپرستی هیئت بدمینتون استان البرز را برعهده داشت، با کسب 14 رای از 15 رای ماخوذه به عنوان اولین رئیس هیئت بدمیونتون استان البرز معرفی شد و به مدت 4 سال ریاست هیات بدمینتون استان البرز را برعهده خواهد داشت.