دومين برنامه كارگاهي نقاشي عاشورائيان

به گزارش گروه فرهنگ و هنر مهر، حسين جعفري معاون هنري سازمان فرهنگي هنري شهرداري، شركت تمامي هنرمندان در اين برنامه كارگاهي را آزاد اعلام كرد و گفت: نخستين برنامه كارگاهي نقاشي روايت حماسه حسيني در سال گذشته با حضور 14 نقاش بزرگ معاصر همراه به سينه زني عزاداران برگزار شد و با آثار خلق شده كارگاه بزرگ نقاشي سازمان فرهنگسراي هنري شهرداري تهران افتتاح گرديد.

وي افزود: امسال براي دومين بار حيطه برنامه گسترش يافته و اجراي برنامه كارگاهي در ايام اربعين حسيني برگزار مي شود.

جعفري برگزاري اين برنامه كارگاهي را در جهت گسترش معرفت ديني، حفظ ارزشهاي والاي حماسه كربلا در بستر هنر، ارتقا بخشيدن به غناي تصويري و ثبت در تاريخ نقاشي اسلامي در قالب موضوعات عاشورايي و تاثير واقعه عاشورا بر انقلاب اسلامي ايران عنوان كرد.

وي از تمامي علاقمندان دعوت كرد جهت شركت در اين برنامه تا 25 اسفند ماه 83 به نشاني تهران، ميدان بهمن، فرهنگسراي بهمن، نگارخانه بهمن مراجعه و جهت كسب اطلاعات بيشتر با شماره تلفن 5312180 تماس بگيرند و طرحهاي خود را نيز درباره موضوع و ويژگي هاي كار ارائه دهند.

جعفري درباره ساير شرايط برنامه گفت: ابعادو تكنيك اثار آزادي است و سازمان فرهنگي هنري به عنوان برگزار كننده برنامه حق استفاده از آثار نقاشي پذيرفته شته را براي چاپ در كتاب، بانك اطلاعاتي، برگزاري نمايشگاه و انتشار اثر با ذكر نام نقاش براي خود محفوظ مي دارد.

معاون هنري سازمان فرهنگي هنري با بيان اينكه طرحهاي ارائه شده تا 27 اسفند داوري و پذيرش مي شوند اظهارداشت: اجراي نقاشي هاي عاشورايي به صورت كارگاهي 16 فروردين 84 برگزار و گزيده اي از آثار خلق شده در ارديبهشت 84 به نمايش گذاشته مي شود.

وي تاكيد كرد: آثار برگزيده پس از كارشناسي توسط سازمان فرهنگي هنري خريداري شده و به گنجينه اثار هنري افزوده خواهد شد.