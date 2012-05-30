بازیکنان ایران به هشت باخت و دو پیروزی دست یافتند

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فدراسیون تنیس روی میز، مسابقات تنیس روی میز اون نوجوانان و جوانان لهستان امروز با حضور 197 بازیکن از 24 کشور در بخش پسران و130 بازیکن از 21 کشور در بخش دختران در شهر ویلادسویلا آغاز شد.

در روز نخست این رقابت‍ها و در بخش پسران و رده سنی جوانان پوریا عمرانی 3 بر صفر نروژ را مغلوب کرد. علیرضا ملارجبی در گروه خود با نتیجه 3 بر 2 مقابل نروژ به پیروزی دست یافت و سجاد حسینی به مصاف هم 3 بر صفر مغلوب نماینده سوئد شد.

در رده سنی نوجوانان پسر محمد بشیری 3 بر یک مغلوب ورزشکار روسیه شد و آرمان حاجیعی با همین نتیجه بازی را به سوئد واگذار کرد.

در بخش بانوان و در رده سنی نوجوانان بهاره بابادیوند 3 بر صفر مغلوب لهستان شد. فاطمه جمالی‎فر هم با همین نتیجه بازی را به حریف لهستانی خود واگذار کرد. در رده سنی جوانان رضوان بهرامی و زهرا علوی با نتیجه 3 بر صفر به ترتیب مغلوب حریفانی از سوئد و بلاروس شدند. سولماز رحمن محمد پور نیز 3 بر 1 مغلوب اسلواکی شد.

در روز نخست مسابقات تنیس روی میز اوپن نوجوانان و جوانان لهستان دیدار دور نخست بخش دو نفره نیز برگزار شد که طی آن تیم های دوبل ایران در دور نخست با قرعه استراحت روبرو شدند. دور دوم مسابقات بخش دوبل عصر امروز پیگیری می شود که طی آن ترکیب پوریا عمرانی و علیرضا ملارجبی با برنده تیم اسلواکی و لهستان دیدار می کند. تیم دوبل سولماز رحمن محمد پور و زهرا علوی هم با تیم دونفره آلمان روبرو خواهد شد.