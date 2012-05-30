اگر شفیق روی کار آید مبارک را آزاد خواهد کرد/ دلایل قرار گرفتن مصر در معرض خطر بازگشت به قبل

به گزارش خبرگزاری مهر، "امانی التونسی" یک خبرنگار و فعال حقوق زنان در مصر در گفتگو با روزنامه سوئیسی "تاگس انسایگر" نتیجه انتخابات مرحله اول در مصر را مایوس کننده ارزیابی کرده و آن را هدف انقلاب ندانسته و اظهار داشت: برخی از مصریها بر این عقیده اند که مرحله اول انتخابات در مصر منصفانه برگزار نشده است . من نیز چنین عقیده ای دارم.

وی در ادامه خاطر نشان کرد که از نظر من هیچ یک از دو نامزد راه یافته به مرحله دوم یعنی احمد شفیق و محمد مرسی برای کشور ما خوب نیستند. اگر شفیق رئیس جمهور مصر شود دیکتاتور سابق مصر به زودی آزاد خواهد شد. من اعتقاد دارم که شفیق همه تلاش خود را خواهد کرد که حسنی مبارک را از زندان آزاد کند.

"التونسی" در پاسخ به این پرسش که چه دلایلی وجود دارد که مصر در معرض تهدید برگشتن به دوران سابق قرار گرفته است گفت: دلایل زیادی برای این امر وجود دارد. خیلیها هستند که نمی خواهند چیزی در مصر تغییر کند. رژیم سابق در مصر شرایطی را ایجاد کرده بود که مردم فقیر و عقب مانده در این کشور مبارزه در حمایت از دموکراسی را عامل به وجود آمدن مسائل و مشکلات در زندگیشان می دانستند. از این رو خیلی ها در مصر وافق این انقلاب نیستند.

وی افزود: از طرفی طبقه مرفه مصر نیز به دلیل شرایط بد اقتصادی حاکم بر کشور و ناامنی نگران رفاه و ثروتشان هستند و از انقلاب دل خوشی ندارند.

وی در ادامه درباره دلایل شرکت پایین مردم در انتخابات ریاست جمهوری مصر اظهار داشت: مردم مصر به اندازه کافی از دست سیاستمدارانشان سختی کشیده اند و بسیار سخت بود که در آنها انگیزه رای دادن ایجاد کرد. بسیاری از مردم مصر بر این عقیده بودند که این انتخابات تحریف می شود.

این کارشناس مصری در ادامه درباره اینکه تحولات و اعتراضات در مصر بعد از اعلام اولین نتایج چگونه ادامه خواهد یافت اظهار داشت: خشونت و اعتراضات در خیابانها با شدت بیشتری و تا زمان انتخابات دور دوم ریاست جمهوری ادامه خواهد داشت.

