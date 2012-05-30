نمایشگاه بین المللی تخصصی-صادراتی صنایع دستی برپا می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، این نمایشگاه به مناسبت بزرگداشت 21خرداد( برابر با 10ژوئن )روز جهانی صنایع دستی از 17 تا 23 خرداد برپا می شود.

در این نمایشگاه هنرمندان و صنعتگران 31 استان کشور آثار خود را در قالب غرفه های مختلف در معرض فروش و نمایش قرار می دهند.

نمایش زندگی اقوام در چادرهای عشایری ،برگزاری همایش تجلیل از هنرمندان شاخص سراسر کشور و نمایش صنایع دستی برگزیده کشور که موفق به دریافت مهر اصالت شده اند از جمله بخشهای نمایشگاه بین المللی تخصصی-صادراتی صنایع دستی به شمار می رود.

هنرمندان کشورهای مطرح و همسایه در بخش هنرهای سنتی و صنایع دستی در این نمایشگاه حضور خواهند داشت.