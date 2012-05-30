  1. جامعه
نمایشگاه بین المللی تخصصی-صادراتی صنایع دستی برپا می شود

نمایشگاه بین المللی تخصصی-صادراتی صنایع دستی چهارشنبه 17خرداد سال جاری در مراسمی با حضور سید حسن، معاون رییس جمهور و رئیس سازمان میراث فرهنگی، محمد حسن صالحی مرام،معاون صنایع دستی کشور در مرکز نمایشگاههای بین المللی تهران آغاز به کار می کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، این نمایشگاه به مناسبت بزرگداشت 21خرداد( برابر با 10ژوئن )روز جهانی صنایع دستی از 17 تا 23 خرداد برپا می شود.

در این نمایشگاه هنرمندان و صنعتگران 31 استان کشور آثار خود را در قالب غرفه های مختلف در معرض فروش و نمایش قرار می دهند.

نمایش زندگی اقوام در چادرهای عشایری ،برگزاری همایش تجلیل از هنرمندان شاخص سراسر کشور و نمایش صنایع دستی برگزیده کشور که موفق به دریافت مهر اصالت شده اند از جمله بخشهای نمایشگاه بین المللی تخصصی-صادراتی صنایع دستی به شمار می رود. 

هنرمندان کشورهای مطرح و همسایه در بخش هنرهای سنتی و صنایع دستی در این نمایشگاه حضور خواهند داشت.

