دریافت غرامت از شرکتهای خودروسازی و وزارت راه برای تولید معلولیت

سید عبدالله عمادی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: براساس آمارهای بدست آمده سالانه تعداد زیادی از افراد در حوادث رانندگی و جاده های کشور یکی از اعضای بدن خود را از دست می دهند و دچار معلولیت می شوند و شرکتهای خودروسازی و وزارت راه و شهرسازی مسئول این کار هستند.

به گفته وی، به همین دلیل لازم است شرکت‌های خودروسازی، وزارت راه و همچنین دیگر ارگان‌هایی که فعالیت‌هایشان منجر به بروز معلولیت می‌شوند غرامت پرداخت کنند.

معاون رفاهی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: قصد داریم با شرکت و دستگاه ذیربط مذاکراتی انجام دهیم و در صورت همکاری آنها کارگروهی در این زمینه تشکیل می‌شود.

عمادی به تدوین لایحه ای برای دریافت غرامت تولید معلولیت اشاره و تاکید کرد: در صورت عدم همکاری این ارگانها موضوع دریافت خسارت از شرکت‌های خودروسازی و وزارت راه را در قالب لایحه ای تدوین کرده و برای تصویب نهایی و اجرایی شدن به مجلس ارسال خواهیم کرد.