سرکرده ماموران قلابی در دام پلیس

به گزارش خبرنگار مهر، ماموران پلیس آگاهی مشهد از چندی قبل در جریان سرقت های اعضای یک گروه در پوشش ماموران قلابی قرار گرفتند. بررسی ها نشان داد ، متهمان سوژه های خود را در مقابل بانک و یا مراکز خرید شناسایی کرده و در محلی خلوت به بهانه بازرسی بدنی از آنان سرقت می کردند.

تحقیقات در این زمینه ادامه داشت تا اینکه مردی با مراجعه به اداره آگاهی سرنخ ماجرا را به پلیس داد. او به کارآگاهان گفت: دیروز سرنشینان یک دستگاه پژو سد راهم شده و خود را مامور مبارزه با مواد مخدر اعلام کردند. آنها سپس به بهانه بازرسی بدنی یک میلیون و 450 هزار تومان پولی که همراه داشتم را سرقت کردند.

ماموران سپس با کمک شاکی به چهره نگاری از متهمان پرداخته و با بررسی آلبوم مجرمان حرفه ای موفق به شناسایی یکی از سارقان به نام لطیف شدند.متهم از مجرمان سابقه دار بود که چندین بار از سوی کارآگاهان به اتهام های مختلف دستگیر شده بود.

سرهنگ بیدمشکی- رییس پلیس آگاهی استان خراسان رضوی - با اعلام این خبر به مهر گفت: لطیف در عملیاتی غافلگیرانه دستگیر شد که هم اکنون تحقیقات برای دستگیری دیگر اعضای این گروه ادامه دارد.