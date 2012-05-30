  1. استانها
  2. هرمزگان
۱۰ خرداد ۱۳۹۱، ۱۸:۱۹

زندیه وکیلی:

13 پروژه راهسازی در بشاگرد به بهره برداری می رسند

13 پروژه راهسازی در بشاگرد به بهره برداری می رسند

بشاگرد - خبرگزاری مهر: مدیر کل راه و شهرسازی استان هرمزگان گفت: 11 پروژه راه روستایی به طول 71 کیلومتر و دو پروژه راه اصلی به طول 21 کیلومتر در شهرستان بشاگرد تا پایان سالجاری به بهره برداری می رسند.

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی زندیه وکیلی بعدازظهر چهارشنبه که برای بازدید از روند اجرای پروژه های در حال اجرا بشاگرد به این شهرستان سفر کرده بود در جمع خبرنگاران گفت: برای احداث این پروژهای راه روستایی و راه اصلی 178 میلیاردریال هزینه لازم است که در صورت تامین اعتبار تا پایان سالجاری به بهره برداری می رسند.

مدیرکل راه و شهرسازی استان هرمزگان گفت: با بهره برداری از این پروژه ها چهار هزار و 239 خانوار از این راه روستایی و اصلی بهره مند می شوند.

وی مزایا و تاثیرات اجرایی این پروژه را بهره مندی روستائیان راه آسفالته مناسب، تسهیل در تردد اهالی روستاها، توسعه روستاها و محرومیت زدایی و کاهش هزینه های حمل و نقل ناشی از دسترسی نامناسب، تسهیل در تامین مایحتاج اهالی روستاهای منطقه محروم شهرستان بشاگرد و افزایش ایمنی تردد در منطقه عنوان کرد.

مدیرکل راه و شهرسازی استان هرمزگان همچنین از مسیر دوراهی پاهتک، تجک، ملکن و درنگ مدو به سمت توتان نیز بازدید به عمل آورد.

کد مطلب 1616126

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها