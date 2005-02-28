توافق هسته اي مسكو با تهران گامي مثبت است

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه، گريگوري بردنيكوف Grigory Berdennikov، گفت:"توافق بين ايران و روسيه گام مثبتي تلقي مي شود. عقيده كلي اين است از آنجا كه اين سوخت به روسيه بازگردانده مي شود در واقع به منزله اين است كه ما سوخت به آنها نمي دهيم".

بردنيكف كه در حاشيه اجلاس آژانس بين المللي انرژي اتمي صحبت مي كرد ، به اين خبرگزاري گفت :"ما تصميم گرفتيم تا مساله منع تكثير سلاحهاي هسته اي را حل كنيم".

وي اظهار داشت : روسيه سعي دارد تا دستهاي اتحاديه اروپا را در گفتگو با ايران باز كند. ايران برنامه هاي هسته اي اش را مشخصاً صلح آميز و در راستاي پادمان پيمان منع تكثير سلاحهاي هسته اي اعلام كرده است و ما مي خواهيم اطمينان بدهيم كه نيروگاه بوشهر تهديدي براي پيمان NPT نيست .