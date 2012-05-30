مجلس نهم قوانین منسجم و مناسب حال ایثارگران تصویب کند

مسعود زریبافان در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص انتظار جامعه ایثارگران از مجلس نهم با توجه به آغاز به کار این دوره از مجلس اظهار داشت: نمایندگان مجلس شورای اسلامی باید در این دوره تلاش کنند تا قوانینی را به تصویب برسانند که بتواند مشکلات جامعه ایثارگران را حل کند.



وی با بیان اینکه تصویب قوانین منسجم و مناسب حال ایثارگران در مجلس ضرورت دارد، افزود: به نظر بنده حجم قوانین مهم نیست بلکه کیفیت آنها مهم است که باید گره‌ای از مشکلات ایثارگران باز کند.



معاون رئیس جمهور گفت: مجلس شورای اسلامی در دوره هشتم تلاش های زیادی در تصویب قوانین انجام داد که تصویب بسیاری از بندهای اساسی لایجه جامع ایثارگران و همچنین مصوبات قوانین بودجه سالانه و برنامه پنجم از جمله آنها بود.



وی ادامه داد: تعداد دیگر از بندهای لایحه جامع ایثارگران باقی مانده است که امیدواریم در مجلس نهم به تصویب نهایی برسد.



رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران در خصوص برگزاری مراسم بزرگداشت شهدای هفت تیر نیز اظهار داشت: این مراسم همانند سال های گذشته با شکوه بیشتری برگزار خواهد شد.



زریبافان همچنین با تقدیر از فعالیت های خبرگزاری مهر، رسالت رسانه‌ها را در ترویج و گسترش فرهنگ ایثار و شهادت را دارای اهمیت برشمرد.