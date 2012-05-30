خلیل الله سائلی در گفتگو با خبرنگار مهر، با تسلیت ایام سوگواری رحلت امام خمینی(ره) اظهار کرد: با توجه به حضور خیل عظیم فرزندان و عاشقان عزادار و به منظور پشتیبانی از کاروان‌های اعزامی به مرقد ۱۴ دستگاه خودروی امدادی شامل آمبولانس، خودروی نجات، موتورلانس به همراه ۴۶ نفر پرستار، امدادگر و نجاتگر برای پوشش امدادی حد فاصل حسن آباد و مرقد امام مستقر خواهند شد.



وی ابراز داشت: همچنین چهاراکیپ راهنمایی زائران در پارکسوار شمالی و جنوبی، ستاد تسهیلات زائران و عوارضی قم- تهران در خدمت مسافران و زائران خواهد بود.

مدیر عامل جمعیت هلال احمر قم ادامه داد: در سالگرد رحلت حضرت امام(ره) و قیام ۱۵ خرداد به منظور تقویت تیم‌های امداد و نجات در اتوبان قم - تهران، جاده سلفچگان، محورهای مواصلاتی به استان و مبادی ورودی به استان تدابیر ویژه‌ای اتخاذ شده است.

سائلی اضافه کرد: با هماهنگی‌های انجام شده با سازمان امداد و نجات هلال احمر یک فروند چرخبال امدادی برای پشتیبانی کاروان‌های اعزامی به مرقد مطهر امام(ره) در اختیار این جمعیت قرار گرفته است.

وی با اشاره به استقرار یک دستگاه اتوبوس آمبولانس در عوارضی قم - تهران ابراز داشت: این اتوبوس آمبولانس با ظرفیت ۱۵ تخت پیش بیمارستانی و همچنین یک دستگاه آمبولانس و یک دستگاه خودروی نجات به همراه پزشک، پرستار و امدادگر در عوارضی قم – تهران مستقر خواهند شد.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر قم عنوان کرد: در حوزه جوانان نیزمسابقه کتابخوانی از وصیت نامه الهی - سیاسی امام(ره) و سیمای جوان در کلام امام برگزار می‌شود.

سائلی در پایان اظهار داشت: یک دستگاه اتوبوس از جوانان عزادار نیز به مرقد مطهر امام راحل (ره) اعزام خواهد شد.