ارسال 300 مقاله به همایش ملی امام خمینی(ره) در استان سمنان

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی ذوالفقاری پیش از ظهر روز چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران در سمنان با اعلام اینکه 300 مقاله به همایش ملی امام خمینی(ره) ارسال شده است، گفت: ازبین مقاله های ارسالی ، 130 مقاله برای ارائه در این همایش تایید شده است.

وی با بیان اینکه این همایش فردا برگزار می شود، اظهار داشت: از بین مقالات تایید شده 20 مقاله به صورت سخنرانی و بقیه در قالب پوستر ارائه می شود.

ذوالفقاری تبیین اندیشه های حضرت امام(ره) در حوزه اخلاق و سیاست و ارائه الگو را از اهداف برگزاری همایش برشمرد.

به گفته وی این همایش همزمان با هفته بزرگداشت شخصیت حضرت امام خمینی (ره) در دانشگاه ها و با حضور مسئولان و شخصیت های استانی و کشوری در دامغان برگزار می شود.