6600 میلیارد ریال اعتبار به 34 طرح کشاورزی گناباد اختصاص یافت

به گزارش خبرگزاری مهر، فرماندار گناباد از تصویب 34 طرح کشاورزی و اختصاص حدود شش میلیارد و 600 میلیون ریال تسهیلات برای اجرایی شدن آنها خبر داد.

محمد صفایی گفت: کشت گیاهان دارویی، توسعه باغ های پسته، احداث گاوداری شیری، تجهیز مرغداری، پرورش شتر مرغ و خرید ادوات کشاورزی از جمله این طرح ها است.

رئیس کارگروه توسعه کشاورزی گناباد میزان تولید سالانه انار در این شهرستان را هزار و 500 تن عنوان و اضافه کرد: این امر احداث واحدی بزرگ شامل تولید فرآورده های غذایی، بسته بندی، سردخانه و انبار را برای این محصول پرطرفدار و استراتژیک ضروری می سازد.

استقرار قفسه های کتاب در مکان های عمومی سرخس

فرماندار سرخس از فراهم شدن زیرساخت های لازم برای گسترش فرهنگ مطالعه و استقرار قفسه های کتاب در مکان عمومی این شهرستان خبر داد.

علیرضا بوستانی اظهارکرد: بایستی بهره گیری از فرصت های بدون استفاده از طریق مطالعه در مردم نهادینه شود که برای این منظور مکان های عمومی از قبیل بانک، بیمارستان، آرایشگاه و ایستگاه های اتوبوس که مردم که در آن توقف بیشتری دارند، شناسایی و قفسه های کتاب در آنها تعبیه می شود.

اعزام 1700 از تربت حیدریه به حرم امام(ره)

فرماندار تربت حیدریه سهمیه اعزام شهرستان به مرقد امام خمینی(ره) را هزار و 700 نفر اعلام کرد.

حسن فتحی نیا افزود: با هماهنگی های صورت گرفته امسال نیز اعزام زائران با 40 دستگاه اتوبوس انجام خواهد شد.

وی ادامه داد: سهمیه شهرستان نسبت به سال گذشته 100 نفر افزایش یافته است.

مسابقه بررسی مبانی فکر امام راحل در گناباد

فرماندار گناباد گفت: با هدف تشویق مردم برای تعمق در وصیت نامه سیاسی الهی امام (ره)، مسابقه ای با رویکرد بررسی مبانی فکری و نظری ایشان در مورد تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی برگزار خواهد شد.

محمد صفایی اظهارکرد: برپایی نمایشگاه کتاب و محصولات فرهنگی پیرامون شخصیت ایشان، آغاز طرح مطالعاتی بینش مطهر به همت اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی و اعزام مبلغان به روستاهای شهرستان گناباد از جمله این برنامه هاست.

وی از اعزام480 نفر از شهرستان برای حضور در مرقد بنیانگذار کبیر جمهوری اسلامی ایران خبر داد و گفت: این میزان نسبت به سال گذشته رشد قابل ملاحظه ای داشته است.

طرح رحمت ویژه زنان شهری و روستایی در کلات اجرا می شود

فرماندار کلات از اجرای طرح رحمت ویژه زنان شهری و روستایی با همکاری اساتید، رابطان فرهنگی روستاها، دهیاران، شورای اسلامی و بخشدارانخبر داد.

محمدرضا قره خانی در مورد اهداف اجرای این طرح ادامه داد: افزایش مهارت های زندگی، تحکیم بنیان خانواده و ایجاد فضایی بانشاط و توام با معنویت در محیط خانواده از جمله این اهداف است.