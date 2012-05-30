ساخت 57 هزار واحد مسکونی شهری و روستایی در خراسان جنوبی

به گزارش خبرنگار مهر، سید سعید سید اعلایی ظهر چهارشنبه در مراسم معارفه مدیرکل راه و شهرسازی خراسان جنوبی اظهارداشت: خدمت به مردم و حل مشکلات آنها از اولویت های کاری وزارت راه و شهرسازی است.

وی با بیان اینکه کار کردن در حوزه مسکن مجاهدت همراه با مراقبت می خواهد، افزود: جشن مسکن ‌دار شدن تمامی متقاضیان مسکن مهر خراسان جنوبی تا پایان دولت دهم برگزار می شود.

وی از افتتاح بیش از پنج هزار واحد مسکونی در خراسان جنوبی با حضور مقامات کشوری در هفته دولت امسال خبر داد و اظهارکرد: تا پایان امسال 11 هزار واحد مسکونی مهر در خراسان جنوبی تحویل متقاضیان می شود.

سید اعلایی از افتتاح 21 هزار واحد مسکونی روستایی در سطح کشور خبر داد و تصریح کرد: امسال پنج هزار واحد مسکونی روستایی در خراسان جنوبی افتتاح و به بهره برداری می رسد.

وی با بیان اینکه ادغام ادارات مسکن و شهرسازی و راه و ترابری با هدف تسریع در خدمت رسانی به مردم انجام شده است، بیان داشت: در حال حاضر تنها در سه استان اداره کل راه و شهرسازی تشکیل نشده است که تا پایان خرداد این ادارات دراستان‌های باقی مانده نیز تشکیل می ‌شود.

درپایان این مراسم ماکلی به عنوان اولین مدیرکل راه و شهرسازی خراسن جنوبی معرفی و ازخدمات نصری، مدیر کل راه و ترابری و محسن ‌زاده، مدیرکل مسکن و شهرسازی قدردانی شد.