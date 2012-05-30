رشد 55 درصدی صادرات از گمرک استان سمنان

به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر شامانی ظهر روز چهارشنبه در نشستی با خبرنگاران در محل گمرک مرکزی استان سمنان با اعلام اینکه صادرات از گمرک استان سمنان در سالجاری رشد 55 درصدی داشته است، افزود: صادرات از گمرک این استان از نظر وزنی نیز، 23 درصد رشد داشته است.

به گفته وی ارزش ریالی این میزان صادرات بیش از 278 میلیارد و 989 میلیون ریال بوده و از نظر مقداری بیش از 86 هزار و 970 تن کالا به خارج از کشور از گمرک استان سمنان صادر شده است.

مدیر کل گمرک استان سمنان اظهار داشت: این کالاهای صادراتی به کشورهای مختلفی نظیر در آسیای میانه، افغانستان، عراق و … صادر شده است.

وی کالاهای صادراتی عایق رطوبتی، کاشی و سرامیک، انواع سیمان، شمش سرب، کولر آبی، مایع و پودر شوینده، ظروف یکبار مصرف، لوله و پروفیل فولادی را از عمده ترین کالاهایی برشمرد که از گمرک استان سمنان صادر شده است.

مدیر کل گمرک استان سمنان همچنین از کاهش 30 درصدی حجم واردات کالا در مقایسه با سال قبل از آن، از نظر ارزش و شش درصدی از نظر وزنی به گمرک استان سمنان خبر داد.

به گفته شامانی، امسال در بخش واردات، شش هزار و 142 تن کالا از گمرک سمنان ترخیص شده است.

وی ارزش ریالی واردات را بیش از 181 میلیارد و 440 میلیون ریال معادل 14 میلیون و 799 هزار دلار اعلام کرد.

مدیرکل گمرک استان سمنان عمده کالاهای وارداتی را باتری قراضه، مواد اولیه کارخانجات، قطعات خودرو و پنبه بیان داشت.

وی در پایان اظهار داشت: این کالاها از کشورهای آلمان، برزیل، چین، ژاپن، ایتالیا، امارات، ترکیه و منطقه آسیای میانه به این گمرک وارد شده است.