روند مطلوب ساخت و ساز پروژه های مسکن مهر در استان فارس

به گزارش خبرگزاری مهر، علی اصغر مهرآبادی گفت: طبق برنامه زمانبندی شده در سال گذشته مقرر شده بود که یک میلیون و 850 هزار واحد مسکن مهر در نقاط شهری احداث شود که از این میزان سهم سازمان ملی زمین و مسکن در شهرهای بالای 25 هزار نفر جمعیت، 970 هزار واحد بود که تا پایان سال بالغ بر 410 هزار واحد به اتمام رسید و 216 هزار واحد توسط مقامات بلند پایه کشوری افتتاح شد.

وی اضافه کرد: در سال جاری هم چنین مطابق برنامه باید یک میلیون و 500 هزار واحد به مرحله اتمام برسدکه 300 هزار واحد در نقاط روستایی و یک میلیون و 200 هزار واحد در مناطق شهری خواهد بود.

مهرآبادی ادامه داد: سهم سازمان ملی زمین و مسکن در سال جاری از رقم یک میلیون و 200 هزار واحد، 600 هزار واحد می باشد که تا پایان سال باید به اتمام و بهر ه برداری برسد.

مدیر عامل سازمان ملی زمین و مسکن افزود: تاکنون و طی سال جاری در 16 استان افتتاح ها مطابق برنامه زمانبندی انجام شده و در 14 استان هم در حال حاضر آماده و در نوبت افتتاح قرار دارنداز جمله استان فارس که برنامه سال جاری آن افتتاح 25 هزار و 300 واحد در شهرهای بالای 25 هزار نفر جمعیت است که به زودی هفت هزار و 300 واحد با مرکزیت شهر گراش و با حضور مقامات عالی کشوری افتتاح و به بهره برداری خواهد رسید.

معاون وزیر راه و شهرسازی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه پروژه مسکن مهر در استان فارس از وضعیت مطلوبی برخوردار است، اظهار داشت: همچنین در سال جاری در شهرهای زیر 25 هزار نفر جمعیت پنج هزار واحد و در شهر جدید صدرا نیز دو هزار و 800 واحد به بهره برداری می رسد.

راه اندازی قرارگاه روح الله در راستای خدمات دهی به زائران مرقد مطهر امام (ره)

به همت معاونت فرهنگی اجتماعی شهرداری شیراز قرارگاه روح الله به منظور خدمات دهی و بدرقه زائران مرقد مطهر حضرت امام خمینی (ره ) ،با اقدامات شبانه روزی حوزه معاونت فرهنگی و امور اجتماعی شهرداری شیراز و با همکاری برخی از دستگاه ها راه اندازی شد.

این قرارگاه در محل خروجی دروازه قرآن ، تجهیز و راه اندازی شد و صبح روز چهارشنبه 10 خرداد ماه رسما آغاز به کار کرد.

معاون فرهنگی اجتماعی شهرداری شیراز اظهار داشت: در راستای بزرگداشت ارتحال حضرت امام خمینی (ره) با همکاری تمامی مناطق و سازمانهای تابعه شهرداری و فراهم آوردن فضای لازم برای فعالیت تبلیغاتی سازمان تبلیغات نسبت به فضاسازی و انجام تبلیغات شهری در این زمینه اقدام شده است.

محمد فرخ زاده افزود: دستگاه ها در ادای سهم خود به آرمانهای حضرت امام (ره) گوی سبقت را از هم می ربایند و این موضوع شعف خدمت را دوصدچندان می کند و مشت محکمی بر دهان دشمنان قسم خورده نظام است.

بیان اولویتهای اجتماعی به زبان شعر از اهداف اصلی راه اندازی خانه شعر شیراز است

مشاور معاون فرهنگی اجتماعی شهرداری شیراز گفت: بیان اولویتهای اجتماعی به زبان شعر، جذب شهروندان و ایجاد تحول در جامعه از اهداف اصلی راه اندازی خانه شعر شیراز است.

یداله طارمی با بیان اینکه سازمان فرهنگی اجتماعی شهرداری شیراز حامی خانه شعر شیراز است، قول مساعد برای ایجاد زیرساختهای موردنیاز این مرکز از جمله کتابخانه تخصصی شیراز را به اعضا داد.

با اشاره به ضرورت ایجاد خانه شعر با گویش شیرازی، به بررسی تاریخچه شعر شیرازی پرداخت و تمامی اعضای این مرکز را به همدلی و پاسداشت گویش شیرازی دعوت کرد.

جلسات خانه شعر شیراز تا اطلاع ثانوی هر دوهفته یکبار دوشنبه ها ساعت 18 در مرکز شیرازشناسی برگزار می شود.