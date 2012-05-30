اجرای بیش از 20 عنوان برنامه فرهنگی در 14 و 15 خرداد

حجت الاسلام حسین تقی زاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: این برنامه ها اقشار مختلف مردم در سطح استان را در بر می گیرد که بیشتر آنها با محوریت جوانان و نوجوانان است.

وی اظهار داشت: تقارن این ایام با زمان برگزاری سنت حسنه اعتکاف باعث شده است تا رویکرد برنامه ها بیشتر در راستای تبیین اندیشه های بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی برای اقشار مختلف مردم معتکف و سایر اقشار باشد.

تقی زاده در ادامه گفت: این مراسم در سطح استان که با محوریت سالروز ارتحال حضرت امام خمینی (ره) است در مساجد و نهادهای مختلف استان برگزار می شود.

وی در تشریح این برنامه ها اظهار داشت: برگزاری گفتمان دانشجویی و دانش آموزی ، برگزاری مسابقات فرهنگی ، مسابقه از آثار امام راحل به صورت حضوری و غیر حضوری در میان فرهنگیان و دانشجویان ، برپایی شب و عصر شعر و داستان در تبریز و دیگر شهرستان ها ، ایجاد نمایشگاه های کتاب به ویژه در محل کتابخانه ملی از آثار ایشان نمونه ای از این فعالیت های فرهنگی است.

مسئول ستاد بزرگداشت ارتحال حضرت امام (ره) در استان تصریح کرد: مسابقه بزرگی از قانون اساسی زیر نظر نهادهایی که زیر نظر مقام معظم رهبری فعالیت دارند برگزار می شود که شامل معتکفان مساجد در ایام اعتکاف نیز می شود و به نفرات برتر جایزه سفر به عتبات عالیات تعلق می گیرد.

تقی زاده افزود: مراسم ویژه بزرگداشت امام امت نیز در محل مصلای اعظم تبریز از ساعت 11 تا 13 با سخنرانی حجت الاسلام مصطفی پور محمدی رئیس بازرسی کل کشور و حجت الاسلام حسین ابراهیمی نماینده رهبری در امور افغانستان در چهاردهم و پانزدهم خرداد برگزار می شود.

وی ادامه داد: در همین راستا 25 کاروان زیارتی مرقد مطهر معمار انقلاب اسلامی با حضور پنج هزار نفر از بانوان استان روز 13 خرداد به سمت حرم مطهر ایشان رهسپار می شود.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان همچنین گفت: از عموم مردم حزب اللهی و عاشق ولایت دعوت می شود تا در مراسم بزرگداشت ارتحال امام امت در محل مصلای تبریز حضور یابند.

تقی زاده افزود: بی شک حضور جوانان و نوجوانان در این مراسم که هر سال با حضور پر رنگ خویش موجب غنای بیشتر این مراسم می شوند توطئه های دشمنان اسلام را خنثی و ادامه راه آن بزرگ مرد تاریخ را بیمه می کند.

وی اظهار داشت: امروزه جوانان و نوجوانان با مطالعه آرمان ها و اندیشه های معمار انقلاب صادقانه پای در راهی می گذارند که از برکات ان در عصر کنونی بیداری اسلامی امت های اسلامی در منطقه و خروش ملت ها علیه استکبار و امپریالیسم جهانی است و همین امر نیاز به بازبینی و باز خوانی این آثار را می طلبد.

تقی زاده گفت: جوانان و نوجوانان با حضور در این برنامه ها بار دیگر روحیه ولایی خود را به رخ بیگانگان کشیده و دشمنان را از توطئه چینی هایش مأیوس خواهند کرد چرا که راه امام بعد از 23 سال پر رهرو تر از سال قبل می شود.