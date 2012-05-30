تنیس با ویلچر کشور با قهرمانی آذربایجان شرقی پایان یافت

به گزارش خبرگزاری مهر، در رقابت های بخش تیمی، تیم آذربایجان شرقی با قهرمانی به کار خود پایان داد و تیم تهران دوم شد. خراسان رضوی هم در جایگاه سوم این رقابت ها قرار گرفت.



نتایج بخش انفرادی این رقابت های هم به شرح زیر است :

مقام اول: حسین ممی پور ( آذربایجان شرقی)

مقام دوم: محمدرضا یعقوبی ( آذربایجان شرقی)

مقام سوم مشترک: اکبر قربانی (تهران) و مهدی طیبی ( آذربایجان شرقی )



نتایج انفرادی گروه B:

مقام اول: حسین نریمانی ( خراسان رضوی)

مقام دوم: علیرضا فتحی ( مرکزی)



نتایج دوبل آزاد گروه B:

مقام اول: مهدی مودب، محسن جلالی ( خراسان رضوی)

مقام دوم: داراب زکی زاده و جلیل خوشه چین ( گیلان)

مقام سوم مشترک: علی زارعی ( قم)، علیرضا فتحی ( مرکزی ) و مهدی درویش عمران ، امید هادی اطهر ( تهران)



امیرحسین ابراهیمی، سرپرست فنی این رقابت ها اعلام کرد : یازدهمین دوره رقابت های قهرمان کشوری تنیس با ویلچر با حضور 25 تنیسور از هفت استان کشور برگزار شد و 13 داور بومی این مسابقات را قضاوت کردند. در این مسابقات 75 بازی انجام شد که از حیث تعداد، رکورد بیشترین بازی در رقابت های قهرمان کشوری تنیس با ویلچر را به نام خود ثبت کرد.

