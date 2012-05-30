تردید لاریجانی در مورد اعتبارنامه خودش/ تکبیر یک نماینده پس از تایید اعتبارنامه!

به گزارش خبرنگار مهر، سومین جلسه علنی مجلس نهم شورای اسلامی امروز ساعت 9 صبح آغاز به کار کرد.

* اعتبار نامه 22 نفر از نمایندگان تهران مورد اعتراض ایرانپور منتخب مردم مبارکه قرار گرفته بود. این خبر را کوچک زاده با اعلام اتهاماتی به این فرد در صحن علنی مجلس اعلام کرد.

* براساس اظهارات کوچک زاده، نماینده مبارکه دارای سوابق زندان می‌باشد. این اظهارات کوچک زاده مورد اعتراض شدید ایرانپور واقع شد و برای دقایقی صحن علنی مجلس را تبدیل به صحنه جنگ کرد، نماینده مبارکه معتقد بود کوچک زاده تحت تاثیر نماینده سابق این شهرستان این اتهامات را علیه وی مطرح کرده است.

* دومین اعتراض به اعتبارنامه‌ها مربوط به برومند نماینده پارس آباد بود که از طرف توکلی اعلام شد.

* توکلی و ‌آقاتهرانی از اول صبح با حضور در هیات رئیسه و در جمع نمایندگان در تب و تاب این اعتراض بودند که گویا با ریش سفیدی برخی آقاتهرانی اعتراض خو درا پس گرفته بود اما ماجرای توکلی مقداری متفاوت بود.

* توکلی پس از گذشت مدت کوتاهی از اعلام تصویب اعتبارنامه برومند با اعلام تذکری نسبت به تصویب اعتبارنامه این فرد در صحن علنی مجلس اعتراض کرد.

* توکلی پیش از انتخابات و پس از آن که تعدادی از نمایندگان شاخص مجلس هشتم، برای ورود به مجلس نهم رد صلاحیت شدند در گفتگو با مهر بر این نکته تاکید کرده بود که در صورت عبور چهره های ناصالح از فیلتر شورای نگهبان در بررسی اعتبارنامه‌ها جلوی آنها خواهد ایستاد. اما علیرغم انتظار خبرنگاران امروز جز در مورد اعتبارنامه برومند در سایر موارد ساکت بود.

* هنگام قرائت اعتبارنامه منتخبین هر یک از حاضرین در جلسه صحن علنی مجلس که اعتبارنامه اش مورد بررسی قرار می گرفت از جای خود بلند می شد و پس از تصویب اعتبارنامه اش منتخبین دیگر به او تبریک می گفتند اما در این بین تعداد انگشت شماری از نمایندگان از جای خود برنخواستند که اولین نفر آنها احمد بخشایشی نماینده مردم اردستان و استاد دانشگاه علوم سیاسی بود.

* نادر قاضی پور نماینده مردم ارومیه پس از اعلام تصویب اعتبارنامه اش در صحن علنی مجلس از جا برخاست و با صدای بلند در صحن تکبیر و مرگ بر آمریکا گفت.

* علی لاریجانی، ریاست موقت مجلس در واکنش به این اقدام قاضی پور با خنده خطاب به وی گفت: شما همیشه زورتان زیاد است.

* پس از آنکه سخنگوی شعبه اول گزارش تصویب اعتبارنامه های آن شعبه را قرائت کرد برای سایر سخنگویان شعب نیز آرزو کرد که "خوش خبر" باشند.

* علی لاریجانی که گویا امروز سر حال بود در زمان تصویب اعتبارنامه حسن کامران منتخب مردم اصفهان خطاب به نمایندگان حاضر در صحن با خنده گفت: کسی به اعتبارنامه ایشان اعتراض نداشت؟

* رئیس موقت مجلس نهم در هنگام بررسی اعتبارنامه جلالی با خنده خطاب به نمایندگان گفت: "در تصویب اعتبارنامه ایشان اشتباه نمی کنید"؟ کاظم جلالی نماینده مردم شاهرود به عنوان دبیر فراکسیون رهروان ولایت برای ابقای ریاست لاریجانی در صندلی ریاست مجلس نهم بسیار تلاش کرده بود .

* لاریجانی در هنگام بررسی اعتبارنامه خودش در صحن علنی مجلس خطاب به نمایندگان مجلس نهم گفت: "اشتباه نکردید می توانید اعتراض کنید". لاریجانی در قرائت اعتبارنامه اش خود را حقیر و سراپا تقصیر خطاب کرد.

* در جلسه امروز 7 نفر از منتخبان مجلس نهم که در مراسم تحلیف شرکت نکرده بودند این مراسم را به جای آوردند اما روح الله حسینیان علیرغم گذشت 3 جلسه از مجلس نهم شورای اسلامی به دلیل حضور در مسافرت امروز نیز به جلسه تحلیف نرسید.

* قاسم جعفری سخنگوی شعبه سیزدهم بررسی اعتبارنامه ها که گویا از فرصت پیش آمده برای قرار گرفتن پشت تریبون مجلس بسیار خوشحال بود پیش از قرائت اعتبارنامه ها نطق بلند بالایی کرد و علیرغم تذکرات لاریجانی نطق خود را قطع نکرد.