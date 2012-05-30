به گزارش خبرنگار مهر، احمد عجم روز چهارشنبه در بازدید از پروژه در دست احداث جاده قزوین، الموت به تنکابن در جریان روند پیشرفت این مسر قرار گرفت.



احمد عجم در این بازدید پروژه راه قزوین، الموت، تنکابن را از مهمترین اقدامات دولت در استان قزوین ذکر کرد و گفت: تلاش مجموعه مدیریتی استان بر اتمام هرچه سریع تر این پروژه است چون افتتاح این پروژه کمک بسیار زیادی به توسعه استان خو.اهد کرد.



وی تصریح کرد: با اعتبارات موجود استان اجرای این پروژه حدود 20 سال به درازا خواهد کشید که با پیگیری های انجام شده و مجوزهای دریافتی از وزرای راه و شهرسازی، اقتصاد و دارایی و معاون اول رئیس جمهور امیدواریم ساخت این مسیر به کمتر از سه سال کاهش یابد.



عجم اجرای این پروژه را در رونق گردشگری بسیار موثر دانست و یادآورشد: با افتتاح این پروژه تردد زیادی برای دسترسی به استان مازندران صورت می گیرد که ضمن تسهیل در رفت و آمد باعث افزایش گردشگران در این منطقه بکر استان قزوین خواهد شد.



استاندار قزوین در پایان بر افزایش عوامل اجرایی به منظور تسریع در اتمام جاده قزوین، الموت به تنکابن تاکید کرد.

عجم محور قزوین، الموت، تنکابن را از طرح های ملی مهم اعلام کرد و افزود: این طرح به موازات جاده های جنوب و مرکز کشور به شمال از اهمیت خاصی برخوردار است که با راه اندازی آن شاهد کاهش چشمگیر ترافیک جاده ای و تلفات سوانح رانندگی در جاده های استان قزوین و محورهای موازی آن خواهیم بود.



استاندار قزوین بیان کرد: در سفر اخیر وزیر راه و شهرسازی به استان قزوین 450 میلیارد ریال از محل اعتبارات ملی، استانی و وزارت راه و شهرسازی برای تکمیل این طرح اختصاص یافته که به تسریع کار کمک کرده است.



قطعه نخست این محور به طول 13 کیلومتر سال آینده به بهره برداری می رسد و با توجه به اعتبارات در نظر گرفته شده برای سال آینده انتظار می رود محور قزوین، الموت، تنکابن در کمتر از سه سال ساخته شود.



فاز نخست جاده قزوین، الموت، تنکابن با مشخصات راه اصلی درجه یک در حد فاصل روستای حصارخروان در کمربندی آزاد راه قزوین، کرج تا روستای شهرک الموت به طول 62 کیلومتر در دست ساخت است.



تکمیل جاده قزوین به تنکابن تا پایان دولت دهم



علی نیکزاد وزیر راه و شهرسازی هم در بازدید از این مسیر اعلام کرده بود که جاده قزوین، الموت به تنکابن تا پایان دولت دهم تکمیل شده و زیر بار ترافیکی قرار می گیرد.



طول این مسیر 170 کیلومتر است که عملیات اجرایی ساخت 62 کیلومتر آن آغاز شده و مابقی مسیر در مدت دو سال آینده تکمیل خواهد شد.



از آنجا که با اجرای قانون هدفمندی یارانه ها، بهینه سازی مصرف از اولویت ویژه ای برخوردار شده اجرای این طرح می تواند موجب صرفه جویی سالانه میلیونها لیتر سوخت در کشور شود.