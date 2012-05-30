آقای خاص پای آقای ایکس را هم به پرونده کشاند

به گزارش خبرنگار مهر، در ابتدای جلسه پنجم دادگاه رسیدگی به اختلاس از بیمه قاضی مدیر خراسانی از نماینده دادستان خواست در مورد مسائل مطرح شده در جلسه قبل توضیح دهد.

اختلاس چگونه رخ داد؟

قاضی ذبیحی زاده نماینده دادستان نیز پس از حضور در جایگاه گفت: در جلسه دفاعیات آقای "ج. الف"، آقایان "د. ف" و "ب. ک" به عنوان مطلع به جای توضیح درباره سئوالات مطرح شده به دفاع از خود پرداختند. آقای "د.ف" مدعی شد کپی پشت نویسی برخی چک ها مربوط به خود چک نبوده است که در این زمینه باید توضیح دهم در شبکه اختلاس چک ها و شماره خودروهای زیان دیده در پلیس راهور بررسی و مشخص شد متهمان به 3 شیوه دریافت خسارت می کنند. خودروهایی که در سیستم راهور استعلام شد یا وجود خارجی نداشتند یا بررسی ها نشان داد نوع خودرو با شماره پلاک درج شده در آن متفاوت است. مثلا آنها در پرونده می نوشتند پژو اما استعلام نشان می داد خودرو وانت بوده است. همچنین تعدادی شماره خودرو به صورت قرضی در اختیار آنها بود که بعد از استعلام مشخص شد مربوط به ادارات و نهادها می باشد.

وی افزود: در شعبه فاطمی پرونده های فنی موجود نبود به همین خاطر به حسابداری مراجعه و بررسی ها نشان داد این افراد از پلاک خودروهای مدل پایین استفاده و برای کسب خسارت میلیونی نوع خودرو را از ماشین های گرانقیمت اعلام می کردند.

نماینده دادستان ادامه داد: ادعای دیگر آقای "د.ف" این بود که از چک ها و کپی ها برای متهم کردن آنها سوء استفاده شده است. در این زمینه از سازمان بازرسی درخواست کردم تمام مدارک را ارائه دهد که در حال حاضر مدارک لازم را در اختیار داریم. حالا آقای "د.س" بیاید ادعای خود را ثابت کند.

من دسته چک بیمه را داشتم

رئیس دادگاه سپس از متهم ردیف دوم خواست با حضور در جایگاه به دفاع از خود بپردازد که او در دفاعیاتش گفت: آیا شماره روی چک در پشت آن نیز درج می شود؟ کپی چک ها را آقای "و" از بانک گرفته است. او خودش نیز متهم پرونده می باشد و زمانی که پول مغازه را به او ندادم مرا تهدید کرد. چرا دو فقره چکی که مربوط به مدیران قبلی بود به گردن ما انداختند؟

در ادامه دادگاه نماینده سازمان بازرسی با حضور در جایگاه گفت: بر اساس اسناد موجود متهمان این پرونده برای اختلاس پرونده های مرده در شرکت بیمه را دوباره زنده کرده و چک های جدید صادر می کردند.

در ادامه "د.ف" در واکنش به اظهارات نماینده سازمان بازرسی گفت: دسته چک دست من بود و به راحتی می توانستم چک صادر کنم نیازی هم به جعل کروکی نداشتیم. من چک ها را همینطور می نوشتم و بعد آن را در دستگاه پاک می کردم. نیاز به دریافت خسارت های 700 هزار تومانی نداشتم. چک های من بین 4 تا 7 میلیون تومان بوده است و با آقای "ب.ک" این کار را انجام می دادیم.

هنوز از آقای خاص می ترسم

نماینده دادستان: ارتکاب جرم امری ناهنجار است پس در دل امر ناهنجار به دنبال منطق نگردید زیرا نیست. اگر دنبال منطق بودید الان به عنوان متهم اینجا نبودید. شما در دادگاه سال 89 گفته اید از "ج. الف" می ترسیدم الان و در آینده هم خواهم ترسید اما در دادگاه امسال ادعا کردید نقش "ج.الف" در حد نقد کردن چک ها بوده است. علت این تناقض گویی و با صداقت نقش "ج.الف" را اعلام کنید؟

متهم: در شعبه فاطمی چک های منتسب به "ج. الف" کمتر از یک میلیون تومان بوده است که درست و غلط آن مربوط به خودش است. مبلغ های ما بالای 5 میلیون تومان بود. الان هم می گویم که از او می ترسم انسانی که صراحتا می گوید 10 میلیارد تومان به آقای ایکس دادم ترس ندارد؟ من وقتی متوجه همکاری "ج. الف" با آقای "ح. ن" شدم به موضوع اعتراض کردم و سپس "ج. الف" را کنار گذاشتیم. 34 فقره چک به ارزش 800 میلیون تومان به او دادیم که شاید وی با پول ما بزرگ شده است. الان هم ما و منتسبانمان در نقد کردن چک ها به اندازه او نمی رسیم.

تاوان کمک میلیاردی به آقای ایکس را می دهم

قاضی مدیر خراسانی با تفهیم اتهام به "ح. ن" متهم ردیف اول پرونده گفت: شما بر اساس کیفرخواست متهم به اختلاس توام با جعل به میزان 7 میلیارد و 400 میلیون تومان در شعبه کرج و 250 میلیون تومان در شعبه فاطمی هستید. به عنوان آخرین دفاع توضیح دهید.

متهم نیز پس از حضور در جایگاه با رد اتهاماتش گفت: بحث شعبه فاطمی مربوط به آقای "د.س" و "ب.ک" می باشد. من در آنجا با متهمان هیچگونه ارتباطی نداشتم. 4 فقره چک نیز به آقای "ج.الف" داده بودم که مربوط به تعمیرگاه بود. در مورد شعبه کرج نیز با صراحت گفتم اختلاس را می پذیرم. البته از روزنامه ها گله دارم زیرا حرفهای مرا کامل منتشر نمی کنند. من 7 میلیارد تومان اختلاس نکرده ام و اگر اصل چک یا کپی برابر اصل آن را نبینم یک ریال را هم نمی پذیرم.

قاضی: میزان دقیق اختلاس شما از شرکت بیمه چقدر بوده است؟

متهم: در طول 4 یا 5 سال 1.5 میلیارد تومان اختلاس صورت گرفته که آن را قبول دارم. افرادی که از طرف من چک ها را نقد کردند از ماجرا بی اطلاع بودند. من فردین نیستم اما تمام اتهامات به گردن من است و آنها بی تقصیرند.

وی ادامه داد: زمانی که در شرکت بیمه تخلف 800 میلیون تومانی را کشف کردم قرار بود 10 درصد حق کشف بگیرم اما فقط 500 هزار تومان اضافه کار دادند. با این کار انگیزه ام را از دست دادم وگرنه از ابتدا آدم مجرمی نبودم. من مشاور اقتصادی شرکت های بزرگی بودم و این نشان می دهد فرد درستکار و قابل اعتمادی در کار بودم تا مدیران این شرکت ها به من اعتماد کردند. باز هم خوب است تمام اتهاماتم را پذیرفتم زیرا در غیر این صورت باید تا آخر عمر در سلول انفرادی می ماندم. در کیفرخواست آمده است همسرم نیز چک نقد کرده است این موضوع صحت ندارد او سواد این کار را نداشته و هیچ وقت از خانه بیرون نمی آمد.

وی ادامه داد: از دادگاه درخواست کارشناسی دقیق را دارم زیرا مبلغ اعلام شده صحیح نمی باشد. سال 81 یکی از مدیران 92 میلیون تومان چک در جزیره کیش بابت خسارت صادر شد که آب از آب تکان نخورد و کسی آن را پیگیری نکرد. من در حال حاضر به خاطر آقای "ج. الف" دارم تاوان پس می دهم. من هیچ وقت ارتباطی با دفتر مقامات و استانداری نداشتم و این ارتباطات مربوط به آقای "ج.الف" است. در جریان تحقیقات هیچ تناقضی نداشته ام و این موضوع را از حفاظت اطلاعات استعلام بگیرید اگر آنها تایید کردند درخواست می کنم مرا مورد رفعت قرار دهید.

اینقدر شلوغ کاری لازم نبود

در ادامه نیز "د. س" متهم ردیف دوم در آخرین دفاعیات خود، گفت: من هم اتهاماتم را قبول ندارم. 70 درصد چک های منتسب به من مربوط به سالهایی بوده که در بیمه فاطمی فعالیت نداشتم. در حالیکه بر اساس کیفرخواست ادعا می شود 500 میلیون تومان از بیمه فاطمی اختلاس کرده ام مبلغ صحیح آن 80 میلیون بوده که با آقای "ب.ک" تقسیم کردم. در کرج نیز 1.5 میلیارد تومان برداشت شده که متاسفانه نزدیکانم به خاطر حماقت من و وصول چک ها گرفتار شدند. ما فکر نمی کردیم که باعث گرفتاری آنها بشویم وگرنه با یک نامه می توانستیم به راحتی 5 میلیارد تومان پول برداشت کنیم. به خاطر اینکه بانک مرا می شناخت اغلب از خانواده همسرم استفاده می کردم. زمانی که در بیمه کرج بودم آنجا به سوددهی رسید و کارهای خوبی آنجا انجام دادیم. کار ما شبکه ای نبود و کاش دادگاه با حضور 4 یا 5 نفر در یک اتاق برگزار می شد. اتهامات ما نیازی به این شلوغ کاری نداشت.

من اختلاس را فاش کردم

"غ- و" متهم ردیف چهارم پرونده اختلاس از بیمه در آخرین دفاعیات خود در جلسه امروز گفت: آقای "د- س" در دفاعیات خود مدعی است 100 میلیون تومان به من داده است. اگر مستندی در این رابطه دارد ارایه کند. همچنین ادعا کرده همسر من با نوشتن نامه‌ای به او 15 میلیون تومان اخاذی کرده است. اگر این موضوع صحت دارد چطور در برابر دریافت این پول هیچ مدرکی را از همسرم نگرفته است. کل دارایی من 100 میلیون تومان نیست.

وی افزود: آقای "د- س" قبل از افشای این ماجرا به من می‌گفت که شرکت بیمه چاه نفت است و تو خیلی ابله هستی که با ما همکاری نمی‌کنی. من ماجرای اختلاس از بیمه را فاش کردم و در این مدت همکاری نزدیکی با سازمان بازرسی و دیوان محاسبات داشتم. هیچکدام از اتهامات خود را قبول نداشته و نه تنها چیزی را جعل نکرده‌ام بلکه مالی را هم از بیت‌المال به نفع خود به دست نیاورده‌ام. حتی قبل از دستگیری‌ام متوجه جعل امضای خود از سوی فردی شده و با کمک پلیس آگاهی اعضای یک شبکه جعل را شناسایی و دستگیر کردیم.

شخص اصلی را نگرفتید

در ادامه دادگاه قاضی از "ب- ک" متهم دیگر پرونده خواست به دفاع از خود بپردازد که او در آخرین دفاعیاتش با رد اتهامات خود در کیفرخواست گفت: حرف‌های زده شده درباره من درست نیست شما شخص اصلی را نتوانستید بگیرد که نمی‌دانم او کیست و حالا باید در برابر این اتهامات پاسخگو باشم.

پس از گرفتن آخرین دفاع از 4 متهم دیگر پرونده قاضی مدیرخراسانی رئیس شعبه 76 دادگاه کیفری استان تهران ختم رسیدگی به بخش بیمه این پرونده را صادر کرد.

قرار است جلسه بعدی دادگاه چهارشنبه هفته آینده برگزار شود که در آن به بخش اختلاس صورت گرفته در استانداری رسیدگی خواهد شد.

